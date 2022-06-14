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    旅外女學生點名花美男公關「霆鋒」 性交易遭偷錄鬧官司

    台北地檢署依傷害及妨害秘密等罪將涉偷拍的黃男起訴。 （記者錢利忠攝）

    台北地檢署依傷害及妨害秘密等罪將涉偷拍的黃男起訴。 （記者錢利忠攝）

    2022/06/14 13:56

    〔記者錢利忠／台北報導〕外表如花美男的黃姓男公關，取花名「霆鋒」，風靡不少女顧客光顧，有一名在加拿大留學的許姓女子點他出場性交易，他卻架手機偷拍性愛影片，許女氣不過，找鄭姓女室友及章姓男友人助陣，黃男也不甘示弱，狠推鄭女去撞牆，事後雙方互控妨害秘密、傷害等罪；台北地檢署調查後依傷害、妨害秘密等罪，將涉偷拍的黃男起訴。

    至於許女、鄭女及章男被黃男控告，涉嫌搶奪手機及在IG上指黃男偷拍，涉及強盜、加重誹謗；以及章男被控逼黃男簽本票、下跪道歉，另涉妨害自由等部分，檢方均認定罪證不足，將3人不起訴。發生此糾紛後不久，許、鄭2女已飛往加拿大。

    檢方調查，去年2月11日下午3時許，許女約黃男前往北市中山區某旅館進行性交易，黃男卻趁許女中途如廁時，在化妝桌上偷架手機，偷偷錄下兩人的性愛經過；幾個月後，許女再次點黃男出場，此次相約在許女的住處，黃男這次又故技重施，卻不慎被許女發現，雙方爆發激烈爭執。

    恰巧也認識黃男的鄭女，聽到許女房內傳出爭吵聲，進房勸架時，慘遭黃男推去撞牆，導致頭部及右腳挫傷，兩女不敵黃男，只好緊急找章男前來助陣，事後鄭女前往醫院驗傷，鄭、許2女分別對黃男提告傷害及妨害秘密。

    黃男庭訊時承認有架起手機錄影，但否認推鄭女去撞牆，辯稱當時對方要搶他的手機，拉扯時不慎一起跌倒。檢方考量黃男未經女方同意，涉嫌拿手機偷錄兩人的性愛影像，認定他涉妨害秘密的罪證明確。

    據了解，花名「霆鋒」的黃男年僅25歲，外表白淨、身材精壯，加上巧舌如簧，吸引不少女顧客光顧，是北市中山區某公關店的紅牌，業績長紅。

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