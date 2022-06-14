屏東超商挖眼案凶嫌判5年 縣府：已全面加強高風險列管

去年9月發生女店員遭攻擊的超商。（記者羅欣貞攝）

2022/06/14 13:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年9月屏東縣高樹鄉發生超商潘姓女店員遭挖眼及早餐店范姓婦人被持刀砍傷案，涉案的凶嫌楊男患有思覺失調症，屏東地方法院今天（14日）依重傷害等罪判處有期徒刑5年；此案發生後，屏縣府全面改善、加強高風險個案列管機制，截至今年5月共列管153案。

挖眼案今天宣判，再讓各界關心後續高風險個案列管措施，屏東縣政府今天（14日）表示，高風險個案依據「屏東縣精神照護資訊管理系統列管中高風險個案管理流程」訂有收案標準，將符合條件的高風險個案進行跨網絡列管，截至2022年5月共列管153案。

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屏縣府也說，今年（2022年）起每月召開社區高風險個案網絡聯繫會議，由跨網絡單位及專家委員審議高風險個案的收結案，並將高風險個案列管名冊予網絡單位知悉，針對高風險列管精神個案建立社區共訪機制，包括保護性社工、村里長或村幹事及警察，必要時共同訪視，以維護社會安全，截至5月共計訪57人次。

去年（2021年）10月起推動「疑似或社區精神病人照護優化計畫」，當社區中出現疑似精神個案或服務中不穩定精神個案，藉由轉介迦樂醫院精神醫療團隊共同前往評估及提供後續處置，截至今年5月共提供服務171人，另全縣精神資訊照護管理系統列管人數共2947人。

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