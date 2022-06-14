名牌香水市價對折大賣？警查扣一大堆中國仿品 侵權市值3000萬

警方查扣各式仿冒的名牌香水。（警方提供）

2022/06/14 11:52

〔記者許國楨／台中報導〕新竹縣李姓男子年紀輕輕卻很有商業頭腦，可惜用錯地方，自中國大量購入各式仿冒名牌香水後，再透過蝦皮等電商平台，以市價對折的價格販售，光是一年多來已有數千筆的交易紀錄，因交易熱絡加上價位顯不合常理也被警方盯上查緝，當場查獲8000多件仿品，侵權市值超過3000多萬元，依違反商標法罪嫌送辦。

查緝仿冒商標商品不遺餘力的保二總隊刑大偵二隊，近期發現知名蝦皮等電商平台販售各類知名品牌香水，價格僅需市價一半起疑深入追查發現，該賣家所販售香水與正品不管色澤、香味難以分辨，甚至瓶身上標籤及印刷也幾可亂真，外觀與真品無異，經送往原廠鑑定，確定為仿冒品。

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由於使用此種成分不明之香水塗抹或噴灑後，身體吸收恐危害身體健康，經警方深入追查後，查出網拍賣家是住在新竹縣新豐鄉的李姓男子（26歲）鎖定查緝，當場查扣8000餘件的仿冒DIOR、CHANEL、 JO MALONE、YSL、GUCCI、HERMES等商標香水，不僅品牌種類齊全，且各種容量（2ML到100ML）都有，初估侵權市值達3000萬餘元。

警方調查，李男係透過中國阿里巴巴網站尋找賣家，利用微信聯繫業者後，大量購買各類知名品牌香水，再於蝦皮拍賣平台刊登、販售，一瓶香水平均進貨價約市價十分之一，再以市價五成販售，獲取暴利，訊後依違反商標法罪嫌函送法辦。

偵二隊長楊志雄表示，許多不肖業者利用民眾撿便宜心態，用低於市場價格販售大量仿品牟利，此次查獲的李男雖年僅20餘歲，光一年便在拍賣平台有數千筆銷售紀錄，且營業額高達數百萬元，警方除透過臉書等方式宣導違反商標法的犯罪態樣外，也會積極朝向上溯源、向下刨根鏟除仿冒品銷售鏈，秉持「取締非法，保障合法」立場，向非法業者宣示政府保障智慧財產權之決心，維護市場公平競爭。

警方初估侵權市值超過3000萬。（警方提供）

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