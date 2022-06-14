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    雞排妹贏了！臉書公審醫美診所把她「做壞了」獲不起訴

    雞排妹臉書公審醫美診所把她「做壞了」，未逾越「合理評論原則」獲不起訴。（翻攝雞排妹臉書粉專）

    雞排妹臉書公審醫美診所把她「做壞了」，未逾越「合理評論原則」獲不起訴。（翻攝雞排妹臉書粉專）

    2022/06/14 11:41

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕藝人雞排妹鄭家純剛出道時，曾與高雄元和雅醫美診所合作，診所提供免費大腿抽脂手術，鄭卻在多年後發文稱「被做壞了」，還引用多名網友對診所的負評，在網路公審醫美診所，醫美診所反擊告她加重誹謗罪，但檢方認定未逾越「合理評論原則」，偵結處分雞排妹不起訴。

    檢方指出，雞排妹於2012年3月21日與高雄元和雅診所簽訂「肖像權發表合約書」，並接受診所提供的整形大腿環抽手術，隨後又在同年8月出版個人寫真集「十八歲的禮物」，雞排妹當時還在寫真書中標註「感謝元和雅！！！好喜歡現在的自己啊！」

    2020年12月23日，雞排妹在臉書粉專張貼自己的性感照，並發文「我的大腿做過兩次抽指手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致得找信任的醫美做第二次補救」。

    風波鬧上新聞後，雞排妹又陸續轉貼多位網友給她的私訊，內容包含「我自己本身是整壞受害者（2017年末手術的），我的胸部和眼頭都是整壞的」、「不意外，我當時也是很多苦主的當事人，他們的男諮詢師還會看很多女客人（包括代言人）術前裸照」、「他們所有護士都會拿來看，一起笑一起討論，有些女網美去做陰道緊實的術前照（要拍私處），他們的男諮詢師都會拿來看」。

    元和雅不滿被雞排妹在網路公審，除向雞排妹提出民事告訴，依違反合約規定求償300萬元外，更怒告加重誹謗罪；雄檢偵查時，雞排妹出庭反駁，強調自己在書中寫感謝高雄元和雅診所，是為了要感謝他們買我的書。

    雞排妹說，她在臉書上貼文說的內容都是真實的，身為公眾人物，擁有話語權，不僅是為了私人還必須用來幫助市民發聲，她確實收到不少高雄元和雅診所術後的照片，以及病患與員工的對話紀錄。

    雞排妹指出，對話紀錄內容都是高雄元和雅診所跟這些患者簽不提告協議書，這些當事人都是20歲的年輕人，不知道主張自己權利，誤信診所會幫她們修護，導致自己權益受損，她才要幫她們發聲，她也的確幫助了某些病患爭取到了自己權利。

    雞排妹強調，她發文內容都是有所憑據，且提供者都是希望她能夠提醒民眾謹慎選擇醫美診所，如果真的想要毀損他們的商譽，她可以請匿名的網軍直接針對高雄元和雅診所負評，而不是引用真實的訊息。

    檢方認為，雞排妹依自身體驗及主觀想法，撰寫貼文及轉貼他人訊息，既非憑空杜撰，且與社會大眾利益相關，屬可受公評之事，雖使用負面言語所述內容縱令聽者不快或影響診所名譽，但尚未逾越「合理評論原則」之範疇，難以認定具有「真實之惡意」，因此認定罪證不足處分不起訴。

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