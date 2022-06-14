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    平鎮北勢所警員彭建鈞獲選全國模範警察 副市長李憲明表揚

    桃園市副市長李憲明（左5）表揚警察局刑事楷模。（記者周敏鴻攝）

    桃園市副市長李憲明（左5）表揚警察局刑事楷模。（記者周敏鴻攝）

    2022/06/14 11:29

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕平鎮警分局北勢派出所警員彭建鈞去年2月間，查獲陳姓男子分裝毒品工廠，起獲約11公斤毒品咖啡包，還配合刑事警察局循線追查到上游集團，再查扣70公斤毒品咖啡包，獲選為全國模範警察，上午在桃園市政府警察局「警察節慶祝大會」中，由副市長李憲明頒獎表揚。

    彭建鈞說，去年2月中旬，他執行安居緝毒專案時，獲報中壢區中山東路一處民宅內於房客退租後發現毒品，他調閱上百支監視器後，鎖定遺留毒品在民宅內的陳姓男子等人，循線追查到他們藏身在蘆竹區，監控多日後，破獲他分裝毒品的工廠，起出約11公斤的毒品咖啡包、40多公斤的原料。

    警政署長陳家欽非常重視本案，指派刑事警察局協助彭建鈞向上溯源，去年7月間再鎖定上游集團黃姓男子的分裝毒品工廠，起出約70公斤毒品咖啡包。

    彭建鈞去年2月底另於執行取締酒駕勤務時，查獲王姓男子持有改造手槍1把、子彈3發等，因他積極查緝槍毒，獲選為全國模範警察，昨天由李憲明頒獎表揚，李憲明說，警察節前夕表揚彭建鈞等多位模範警察，除感謝他們無私付出外，也希望鼓勵所有員警都能持續致力於維護治安。

    上午獲表揚的另有楊梅警分局楊梅派出所長陳安澤、交通警察大隊執法組長連國豐、蘆竹警分局南竹副所長張光輝等機關模範警察，以及交通楷模、刑事楷模、服務楷模、資深員警等45人。

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    桃園市副市長李憲明（左3）表揚全國模範警察彭建鈞（左1）等人。（警方提供）

    桃園市副市長李憲明（左3）表揚全國模範警察彭建鈞（左1）等人。（警方提供）

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