北部廢土南倒嘉義 警方查獲不肖業者偷倒營建廢棄物

嘉義縣警方、環保局查獲北部營建廢棄物非法運到嘉義縣傾倒。（嘉義縣府提供）

2022/06/13 22:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣環保局、嘉義縣警方查辦非法傾倒廢棄物，6月9日、11日，分別查獲不肖業者在布袋鎮、大林鎮傾倒大量營建廢棄物，依違反廢棄物清理法第9條規定每輛開罰6萬，並責令原車運回，有部分屬於台北市建案營建廢棄物，後續將函請當地主管機關依法嚴懲。

嘉義縣布袋警分局6月9日凌晨，在台61線西濱快速公路布袋第二匝道口攔查，查獲4輛載運大量夾雜磚塊廢棄建物曳引車後，11日凌晨1點多，民雄分局再於大林鎮排路里農地查獲2輛非法傾倒廢土的曳引車及挖土機。

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民雄分局警方11日凌晨在大林鎮某農地旁發現2輛正要離開的曳引車空車，且農地停放一輛怪手，雖未發現載運廢棄物，仍通報環保局共同前往農地現勘，初步雖未發現有掩埋廢棄物情形，仍積極聯手布局埋伏，凌晨1點多曳引車又回到現場傾倒，怪手也在現場作業，當場人車俱獲。

嘉義縣環保局要求曳引車的彭姓及林姓司機開挖，確認傾倒物為營建土方，且未隨車攜帶土石方產生源及處理地點證明文件，依廢棄物清理法開罰外，司機坦承廢土來自台北市某知名集團興建工程工地土方，後續將移請台北市政府依法查處。

嘉義縣環保局長張根穆表示，嘉義縣為農業大縣幅員廣大，環保局稽查人力雖不足，但捍衛國土維護環境決心不變，將持續與警察單位積極合作，於各大路口攔檢巡邏，共同打擊不法，防堵外縣市廢棄物進入。

嘉義縣警方、環保局查獲北部營建廢棄物非法運到嘉義縣傾倒。（嘉義縣府提供）

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