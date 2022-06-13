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    居民氣炸！泰豐輪胎中壢廠又大火 濃煙瀰漫飄惡臭

    泰豐輪胎中壢廠，13日傍晚發生火警，桃園市消防局出動人車前往灌救，起火點在廠區戶外堆放的輪胎。（記者李容萍翻攝）

    泰豐輪胎中壢廠，13日傍晚發生火警，桃園市消防局出動人車前往灌救，起火點在廠區戶外堆放的輪胎。（記者李容萍翻攝）

    2022/06/13 19:02

    〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢區中華路二段的泰豐輪胎中壢廠，今（13）日傍晚發生火警，濃密黑煙數公里外清晰可見，桃園市消防局出動人車前往灌救，起火點在廠區戶外堆放的輪胎，現場沒有其他危險物品，火勢初步已經獲得控制未再向外擴散，這也是繼2017年泰豐輪胎大火後再一次發生火警，再度聞到空氣瀰漫火燒輪胎的惡臭，附近居民簡直氣炸了。

    據了解，泰豐輪胎中壢廠是今日傍晚5點30分發生火警，因為正值下班時間，消防局湧入大量報案電話，火場濃密黑煙直竄天際，連數公里外都清晰可見，桃園市消防局出動13輛消防、救護車及35名消防人員前往灌救，現場燃燒面積約10平方公尺，火勢於5點41分控制，約半個小時後撲滅，經清理火場初步調查現場燃燒面積約10平方公尺，燒毀輪胎約100條，幸無人員受傷受困。

    由於起火輪胎周遭瀰漫輪胎燃燒所散發出的刺鼻臭味，桃園市環保局接獲通報也派員到現場監測，附近居民也想起當年大火的恐怖回憶，直批廠方還是沒有記取教訓，竟然又再度發生火警，實在太誇張了。

    泰豐輪胎於2017年1月廠房發生大火，當時佔地3000坪的廠房近半陷入火海，火勢一度逼近鄰近社區，而大火也造成中壢區嚴重的空氣污染，當時還緊急撤離鄰近141戶居民；時隔5年，市場也關注的指標大案泰豐中壢廠土地標售案以底價95億元公開標售，未料日前以流標收場。

    泰豐輪胎中壢廠，13日傍晚發生火警，桃園市消防局出動人車前往灌救，起火點在廠區戶外堆放的輪胎。（記者李容萍翻攝）

    泰豐輪胎中壢廠，13日傍晚發生火警，桃園市消防局出動人車前往灌救，起火點在廠區戶外堆放的輪胎。（記者李容萍翻攝）

    泰豐輪胎中壢廠，13日傍晚發生火警，桃園市消防局出動人車前往灌救，起火點在廠區戶外堆放的輪胎。（記者李容萍翻攝）

    泰豐輪胎中壢廠，13日傍晚發生火警，桃園市消防局出動人車前往灌救，起火點在廠區戶外堆放的輪胎。（記者李容萍翻攝）

    泰豐輪胎中壢廠，13日傍晚發生火警，桃園市消防局出動人車前往灌救，起火點在廠區戶外堆放的輪胎。（記者李容萍翻攝）

    泰豐輪胎中壢廠，13日傍晚發生火警，桃園市消防局出動人車前往灌救，起火點在廠區戶外堆放的輪胎。（記者李容萍翻攝）

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