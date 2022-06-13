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    租屋驚魂！車鑰忘屋內求助警 竹科男自嘲：差點以車作押金

    潘男焦急的向警方求助。（警方提供）

    潘男焦急的向警方求助。（警方提供）

    2022/06/13 17:28

    〔記者許國楨／台中報導〕在竹科工作的潘姓男子最近想來中部發展，前天與網友相約台中看屋，準備北返時才驚覺不慎將車鑰匙遺留在稍早造訪的屋內，因聯繫不上網友，手機電力又即將用罄，只好向警方求助，員警詢問附近住戶，恰巧問到認識居隔中房東的熱心鄰居，輾轉聯繫其他房客前來開門，才結束這場租屋驚魂記。

    台中市第三分局正義派出所所長李參民、警員林群富，當天下午4時許獲報南區仁德街有民眾需要協助趕往，33歲潘姓男子著急表示，目前在竹科上班，因近日打算來台中工作，事先透過網路尋找將來的落腳處，並與一名熱心網友相約當天前往看屋，未料看完房子後，才發現不小心將汽車鑰匙遺留在屋內。

    由於隔天還須返回工作崗位，對台中實在人生地不熟，又聯繫不上帶他看屋網友，在該處從早上等到下午，也都沒有住戶進出能夠協助，眼看手機電力又即將耗盡，無計可施之下只好求助警方，員警見他心急如焚，立即協助詢問附近住戶是否認識房東，幸好遇到遇上熱心的陳姓鄰居，幫忙聯繫正在居家隔離的房東，輾轉找到其他房客開門。

    潘男在員警陪同下順利取回車鑰，終於露出放心的笑容，對於自己的糊塗也感到非常不好意思自嘲，「差點要用車子當押金」，頻頻感謝員警幫忙；李員提醒民眾，有時在一心多用情況下，會將手機、鑰匙甚至遙控器等物品，誤置意想不到處，建議養成將物品放置固定位置的習慣，出門前也要再三檢視手機、鑰匙、錢包等三寶是否帶妥，避免造成不便。

    潘男在警方協助下順利拿回車鑰。（警方提供）

    潘男在警方協助下順利拿回車鑰。（警方提供）

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