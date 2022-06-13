勒死拒復合前女友 健身教練輕生獲救起訴

張姓男子殺死黃姓前女友，新北地檢署今日將他起訴。（資料照）

2022/06/13 16:21

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子與黃姓女友分手後就計畫殺死對方，今年2月間因得知黃女不願復合，竟勒死她，之後傳訊給朋友說：「我想要和她一起永遠留在這間房子裡」，隨後持刀輕生獲救，新北地檢署今依殺人罪嫌將張男起訴，並以他漠視生命，犯後不斷合理化自己行為，還認為黃女新男友比不上他，並無悔意，建請法院量處適當之刑。

檢警調查，張男與黃女都是健身教練，並同居在新北市板橋區金門街某社區，但2人在今年2月7日分手後，張男心生不滿，除了以簡訊、電話騷擾外，還上網搜尋殺人手法、購買刀具，並向多名好友透露想殺了黃女，例如：向朋友說：「剛剛約她回家吃飯，看她的笑容，我下不了手，這跟我計畫的不一樣」等語。

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今年2月22日下午4時許，張男趁黃女返回同居處整理行李時勒死黃女，再傳訊給朋友：「我沒辦法回頭了」、「我想要和她一起永遠留在這間房子裡」，並拜託友人照顧其母親、報警、處理後事等。

張男隨後持刀輕生，警方獲報趕往現場、破門而入，將2人送醫，張男經急救撿回一命，黃女不治死亡；檢方偵辦時，張男坦承犯行，並說自己早有預謀、一直想殺死黃女。

檢方認為，張男知道被害者不願復合後，仗著體型、力量優勢將被害者勒死，用力之大致被害者頸部肌肉群血管破裂因而廣泛性出血，他漠視生命，犯後不斷合理化自己行為，還認為黃女新男友比不上他，並無悔意，建請法院量處適當之刑。

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