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    首頁　>　社會

    埔里鎮、仁愛鄉山區各1名住民失蹤 持續搜尋中

    仁愛鄉南豐村呂姓民眾於東眼山工寮附近失蹤，救難人員運用繩索至山谷尋找。（民眾提供）

    仁愛鄉南豐村呂姓民眾於東眼山工寮附近失蹤，救難人員運用繩索至山谷尋找。（民眾提供）

    2022/06/13 12:13

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮桃米里吳姓民眾本月6日下午疑冒雨外出巡水管後失蹤，家人自找3天未果後報案協尋，至今已7天仍音訊全無，令家屬心急如焚；至於仁愛鄉南豐村呂姓民眾10日則在東眼山區所居住的工寮附近失蹤，目前均由警方及神鷹山區搜救隊等民間團體持續搜尋，2位民眾應熟悉住處周遭環境卻失蹤多日，也令救難人員感到納悶。

    據了解，桃米里水上巷吳姓民眾6日上午至中午時段著紅色上衣、黑色牛仔褲及黑色雨鞋外出，當時在下大雨，家人認為他應是去巡視住處附近是否有落石或水管管線狀況，之後就沒有回家，附近農民一度聽見疑似人的微弱呼喊，因此家人懷疑吳男墜落山谷，但自尋3天未果，9日向埔里分局桃米派出所報案，警方、消防及神鷹山區搜救隊等民間救難人員，在疑似墜谷地點方圓500公尺搜尋均無發現。

    吳男有帶行動電話出門但已無法撥通，警方透過行動電話基地台定位，最後訊號由埔里與魚池交界的大雁山區基地台所接收，但可能會有1、2公里誤差，昨天透過空拍機低飛空勘沒有發現，今天救難人員會擴大搜尋範圍，焦急家屬也希望有更多人幫忙協尋或提供相關線索。

    至於仁愛鄉南豐村東眼山區10日也傳出呂姓男子失蹤，當天上午友人至呂男所住工寮探訪，人不在工寮，手機則在留在桌子上，前往2公里外的呂男親友工寮尋找，也只在工寮外發現他所掛的外套，由於呂男的身體狀況不佳，且東眼山產業道路狹小崎嶇，家人擔心他墜落路邊懸崖，向南豐派出所報案協尋，警方、神鷹山區搜救隊人員連日搜尋，也以繩索垂降附近山谷勘查，還是沒有發現，仍持續在山區搜尋。

    埔里鎮桃米里吳姓民眾在住處附近山區失蹤，救難人員持續搜尋。（民眾提供）

    埔里鎮桃米里吳姓民眾在住處附近山區失蹤，救難人員持續搜尋。（民眾提供）

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