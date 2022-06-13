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    外送員與少年仔台中街頭雨中格鬥 網笑：打贏給1000小費

    兩人在傾盆大雨中上演全武行。（擷自「黑色豪門企業」）

    兩人在傾盆大雨中上演全武行。（擷自「黑色豪門企業」）

    2022/06/13 12:19

    〔記者許國楨／台中報導〕有民眾前天在台中市一處路口直擊，一名熊貓外送員與另名騎士雨中上演街頭格鬥，兩人先環抱在一起互毆，接著一度雙雙倒地仍持續扭打纏鬥，影片上傳臉書社團後引發「地板動作？」、「送餐誤點原因」、「打輸餐點不用送，打贏給1000小費」等熱議，網友笑翻，警方則說，此舉已影響社會安寧，會依社維法裁處。

    這起街頭衝突發生在11日下午近2時許，地點在西屯區青海路、逢甲路口，當時有民眾開車行經時，發現一名熊貓外送員與另名騎士因不明原因，將機車停在路口後下車理論，接著在傾盆大雨中上演全武行，雙方戴著安全帽互相扭打，先是以刺拳連續攻擊對方，接著近身搏擊，期間雙雙倒地仍持續「地板動作」纏鬥。

    一陣扭打後，兩人似乎都已氣力放盡，起身後互看對方，但都已經無力再出手，未再繼續互毆行為，騎上機車各自離開，此時疑在車內錄影民眾還低聲詢問車內同伴：「要不要報警啊？」，而整個約一分鐘過程的影片都被拍下，並PO到臉書社團「黑色豪門企業」，引起熱議。

    對此警方今天表示，當天接獲報案稱有兩人打架，轄區第六分局西屯派出所員警到場，並未發現打架情事，詢問報案人表示其為路人，並告知警方互毆雙方已自行離去，經調閱監視器以車追人，查出互毆雙方為利姓少年（16歲）及曾姓熊貓外送員（39歲），查出兩人係因為行車糾紛發生衝突。

    只是到案說明的雙方都承認有互毆行為，但皆表示不願意提出傷害告訴，警方表示，兩人街頭互毆行為已影響社會安寧，仍將依違反社會秩序維護法87條移請裁處，最高可罰1.8萬元。

    雙方近身搏擊。（擷自「黑色豪門企業」）

    雙方近身搏擊。（擷自「黑色豪門企業」）

    雙雙倒地仍持續「地板動作」纏鬥。（擷自「黑色豪門企業」）

    雙雙倒地仍持續「地板動作」纏鬥。（擷自「黑色豪門企業」）

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