悲！滿月新生兒暴瘦慘死 「2女事1夫」新手爸媽判刑

滿月的男嬰被送到新竹國泰醫院急診室前已經沒有生命跡象。（記者蔡彰盛攝）

2022/06/12 23:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年新竹市1名出生1個多月的男嬰因失去生命跡象送醫急救無效，醫師與檢警發現男嬰從出生的3千多公克暴瘦僅剩2千4百多公克，懷疑嬰兒遭虐殺致死，深入調查赫然發現，周姓男子與妻子跟妻子的乾妹傅女平日同住廉價旅館，儼然「二女共事一夫」，且傅女懷了乾姊夫的種、生下男嬰，卻因新手父母忙著打工、疏於照顧孩子，才讓男嬰瘦得不成人形，終至殞命，新竹地院依過失致死罪判刑。

判決書指出，19歲的傅女去年10月4日在新竹國泰醫院產下一名男嬰，出院後母子都住在新竹火車站附近一家廉價旅社，由於傅女是清潔工，都在晚間替大樓清潔，因此白天由她照顧，晚上則由打零工的生父、22歲的周男從工地下班後接手。

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去年的11月13日男嬰出生1個月又9天，上午10點，周男發現孩子已經沒有呼吸，但也沒有即刻送醫，反而是由生母傅女自行為孩子做CPR急救多次無效後，拖了2個小時，直到當天中午12點多才將嬰兒送往新竹國泰醫院，醫師判定到院前死亡。

恐怖的是，男嬰死亡時比起剛出生時嚴重縮水，體重僅剩2478公克，比剛出生時的3250公克足足少了772公克，而醫師指出，通常出生1個多月的同齡嬰兒，正常體重都應該有4千公克，最後法醫研究所判定，男嬰是因營養不良造成消瘦，導致代謝性衰竭致死。

本案發生後，新竹檢方立即將生父周男與生母傅女逮捕，且向新竹地院聲押獲准，赫然發現其實周男已經結婚，平時與妻子黃女住在廉價旅社，白天外出打工為生，而傅女則是黃女的乾妹妹，後來也跟兩夫妻同住一個房間，到後來傅女甚至懷了乾姊夫的種，但黃女也沒有表示反對的意思，形同「二女共事一夫」。

原本檢警強烈懷疑本案是一起父母親餓死親生兒子的虐殺案件，但深入調查後，發現旅館內許多房客都是跟周男夫妻三人一起打工的伙伴，他們作證說周男夫妻與傅女都有在照顧嬰孩，但因孩子胃口不好，經常不喝奶，很傷腦筋，加上父母都是新手爸媽，眼見孩子一天天消瘦，卻無計可施。

至於為何不帶孩子去醫院？周男與傅女說因為手頭拮据，只要一天沒去工作就沒收入，才會一直拖，沒想到孩子卻突然走了。

法官指出，審酌周男與傅女侵害無可回復的嬰兒性命，本不宜輕縱，但考量到二人也是被害人的親生父母，雖於本案中為加害人，但於偵審程序中均可見二人對此自責不已，又何嘗不是受害人？最後僅依過失致死罪各判刑4月，得易科罰金。

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