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    鐵條、球棍逼債！ 中市驚傳擄人私刑凌虐 男子遭丟包醫院不治

    鐵條、球棍逼債！ 中市驚傳擄人私刑凌虐，男子遭丟包醫院不治。（記者許國楨翻攝、資料照，本報合成。）

    鐵條、球棍逼債！ 中市驚傳擄人私刑凌虐，男子遭丟包醫院不治。（記者許國楨翻攝、資料照，本報合成。）

    2022/06/12 21:08

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子疑因與人有債務糾紛，11日遭對方押到南投動私刑凌虐，期間見男子已奄奄一息趕緊將人又載回台中的醫院急診室丟包，男子最後經搶救仍因傷重宣告不治，警方獲報今陸續逮捕6名涉嫌施暴男子，目前全案已移送台中地檢署偵辦，由檢方進一步調查釐清案情中。

    據了解，死者是20多歲的盧姓男子，疑因與人有債務糾紛，昨遭對方分乘2輛車自台中強押上車後，載至南投縣水里鄉一處鐵皮屋逼債，期間盧男遭對方以鐵條及球棍等器具私刑凌虐，一直到傍晚因不堪施虐毆打呈現昏迷，對方驚見他已奄奄一息唯恐事態擴大，趕緊再驅車將他載回台中的醫院急救診室後丟包。

    但盧男因傷勢過重，經搶救仍宣告不治，院方驚見盧男全身傷痕累累，直覺死因及案情不單純報案，轄區第六分局獲報隨即擴大調閱路口監視器並採集相關跡證，今日陸續逮捕6名年紀都在20多歲的男子，訊後依傷害致死罪嫌移送台中地檢署偵辦，同時報請檢方會同法醫相驗後，將擇日安排解剖複驗，釐清死因。

    至於逞凶動機為何，是否僅是債務糾紛抑或有其他原因，檢警還要進一步調查釐清。

    台中市第六分局獲報展開偵辦。（記者許國楨翻攝）

    台中市第六分局獲報展開偵辦。（記者許國楨翻攝）

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