皮卡丘錯了嗎？他拿水管猛抽、腳踹

被爆打後的皮卡丘，全身傷痕累累。（擷取自臉書「龍井之鄉」）

2022/06/12 16:33

〔記者陳建志／台中報導〕台中龍井沙田路6段一家夾娃娃機店前方擺設一隻大型的皮卡丘塑像，沒想到8日晚上9點多，一名打赤膊的男子突然拿水管朝皮卡丘猛打，後來好像不過癮，又踹了好幾腳，還出拳推打，造成整隻皮卡丘傷痕累累，有民眾將皮卡丘受傷、男子破壞的影片貼上臉書社團「龍井之鄉」，提醒民眾要小心，避免被攻擊；烏日警分局發現後主動查訪，確認是精神狀態不穩定31歲的陳姓男子所為，因娃娃機店主未報案，將在確認店主是否提出毀損告訴後，依法偵辦。

一位民眾在臉書社團「龍井之鄉」貼文，並貼上兩段影片和照片，從影片中可看到，8日晚上9點多，一名男子經過龍井沙田路6段一家夾娃娃機店前面時，不知何緣故，突然拿起塑膠水管朝店門前的一隻皮卡丘塑像猛打，接著又拳打腳踢，造成整隻皮卡丘傷痕累累，提醒民眾最近晚上8點到10點多，這名男子都會在沙田路6段附近出沒，身上還會攜帶鐵條或武器，並說還好當天是攻擊皮卡丘，不然後果不堪設想。

請繼續往下閱讀...

網友看到紛紛留言「可憐的皮卡丘」、「皮卡丘是無辜的」、「為何要欺負可愛的皮卡丘」、「好可怕喔！在我家外面耶」，還有人打趣說「怎麼不用10萬伏特電他」。

烏日分局龍井分駐所林柏豪所長表示，從臉書社團得知此訊息後，雖店家還未報案，仍主動到附近查訪，順利查出破壞皮卡丘是一名陳姓男子所為，家人表示近期精神狀態不穩，有前往診所看診吃藥治療，但近期疑似吃藥狀況不穩定，導致有時夜間會出門造成脫序行為，希望能由衛生局協助強制就醫，也會和店家談賠償事宜，警方將持續聯絡娃娃機店主，確認店主是否提出毀損告訴後依法偵辦。

陳姓男子近日行經龍井一家夾娃娃機店前，突然持水管朝店門前皮卡丘猛打。（記者陳建志翻攝）

陳姓男子近日行經龍井一家夾娃娃機店前，出腳猛踹皮卡丘。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法