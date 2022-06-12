詭異！台中女子坐快車道 小貨車迎面撞拖行70公尺慘死

台中蘇姓男子昨晚駕自小貨車行經烏日環河路，撞上坐在快車道的李姓女子並拖行，李女當場慘死。（記者陳建志翻攝）

2022/06/12 13:19

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名23歲李姓女子，11日晚間11點多，不知何故坐在烏日區環河路2段和五光路口的快車道上，當時蘇姓男子駕駛自小貨車沿環河路往高鐵站方向行駛，發現車道上有人緊急煞車已經來不及，直接撞上李女並拖行約70公尺才停止，蘇男立刻報警叫救護車，不過消防人員到場時李女已經沒有生命跡象，李女為何會出現在車道上？警方目前正調閱附近監視器釐清中。

烏日分局五光派出所前的環河路2段和五光路口，昨晚深夜11點37分接獲民眾報案，表示路口發生車禍有人受傷，消防局和警方獲報趕到，發現李女被蘇姓男子（36歲）駕駛的自小貨車撞上，李女傷勢嚴重當場死亡。

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警方初步調查，肇事的蘇姓男子昨晚開小貨車行駛在烏日環河路往高鐵站方姓行駛，蘇男表示當時深夜加上在下雨視線不佳，行駛到路口時突然發現快車道上坐著一個人，發現時緊急煞車已經來不及；警方發現李女約被拖行70公尺，肇事的蘇男酒測無酒精反應，訊後依過失致死送辦，至於李女為何會下雨天坐在車道上？因附近沒發現交通工具，警方正查訪附近民眾並調閱監視器釐清中。

李女住在南投的家人則表示，女兒已經離家3、4年都沒有回家，也很少和家裡聯絡，不清楚她的交友狀況，也不知道昨晚為何會出現在現場。

台中一名李姓女子昨晚不知何故坐在烏日區環河路2段和五光路口的快車道上，蘇姓男子駕車經過閃避不及迎面撞上，並拖行約70公尺當場死亡。 （記者陳建志翻攝）

台中一名李姓女子昨晚不知何故坐在烏日區環河路2段和五光路口的快車道上，蘇姓男子駕車經過閃避不及迎面撞上，並拖行約70公尺當場死亡。 （記者陳建志翻攝）

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