為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詭異！台中女子坐快車道 小貨車迎面撞拖行70公尺慘死

    台中蘇姓男子昨晚駕自小貨車行經烏日環河路，撞上坐在快車道的李姓女子並拖行，李女當場慘死。（記者陳建志翻攝）

    台中蘇姓男子昨晚駕自小貨車行經烏日環河路，撞上坐在快車道的李姓女子並拖行，李女當場慘死。（記者陳建志翻攝）

    2022/06/12 13:19

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名23歲李姓女子，11日晚間11點多，不知何故坐在烏日區環河路2段和五光路口的快車道上，當時蘇姓男子駕駛自小貨車沿環河路往高鐵站方向行駛，發現車道上有人緊急煞車已經來不及，直接撞上李女並拖行約70公尺才停止，蘇男立刻報警叫救護車，不過消防人員到場時李女已經沒有生命跡象，李女為何會出現在車道上？警方目前正調閱附近監視器釐清中。

    烏日分局五光派出所前的環河路2段和五光路口，昨晚深夜11點37分接獲民眾報案，表示路口發生車禍有人受傷，消防局和警方獲報趕到，發現李女被蘇姓男子（36歲）駕駛的自小貨車撞上，李女傷勢嚴重當場死亡。

    警方初步調查，肇事的蘇姓男子昨晚開小貨車行駛在烏日環河路往高鐵站方姓行駛，蘇男表示當時深夜加上在下雨視線不佳，行駛到路口時突然發現快車道上坐著一個人，發現時緊急煞車已經來不及；警方發現李女約被拖行70公尺，肇事的蘇男酒測無酒精反應，訊後依過失致死送辦，至於李女為何會下雨天坐在車道上？因附近沒發現交通工具，警方正查訪附近民眾並調閱監視器釐清中。

    李女住在南投的家人則表示，女兒已經離家3、4年都沒有回家，也很少和家裡聯絡，不清楚她的交友狀況，也不知道昨晚為何會出現在現場。

    台中一名李姓女子昨晚不知何故坐在烏日區環河路2段和五光路口的快車道上，蘇姓男子駕車經過閃避不及迎面撞上，並拖行約70公尺當場死亡。 （記者陳建志翻攝）

    台中一名李姓女子昨晚不知何故坐在烏日區環河路2段和五光路口的快車道上，蘇姓男子駕車經過閃避不及迎面撞上，並拖行約70公尺當場死亡。 （記者陳建志翻攝）

    台中一名李姓女子昨晚不知何故坐在烏日區環河路2段和五光路口的快車道上，蘇姓男子駕車經過閃避不及迎面撞上，並拖行約70公尺當場死亡。 （記者陳建志翻攝）

    台中一名李姓女子昨晚不知何故坐在烏日區環河路2段和五光路口的快車道上，蘇姓男子駕車經過閃避不及迎面撞上，並拖行約70公尺當場死亡。 （記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新竹嬤遊澎湖被撞死 15歲肇事少女捻香事後控死者家屬使用暴力
    2022/05/21 11:36

    新竹嬤遊澎湖被撞死 15歲肇事少女捻香事後控死者家屬使用暴力
    年輕騎士台64線下方自撞 送醫回天乏術
    2022/04/23 13:29

    年輕騎士台64線下方自撞 送醫回天乏術

    董至成曝：演藝圈瘦腰武器都靠「它」
    富商花千萬買法拉利 只開3公里卻撞樹離奇慘死
    2022/01/18 13:13

    富商花千萬買法拉利 只開3公里卻撞樹離奇慘死
    美德州載移民廂型車撞電桿翻覆 釀10死20傷
    2021/08/05 12:58

    美德州載移民廂型車撞電桿翻覆 釀10死20傷

    全國電子618狂歡購物節 +1元多一件
    嚇人！ 老翁出車禍倒地死亡 屍袋竟詭異晃動嚇壞所有人
    2021/07/06 19:06

    嚇人！ 老翁出車禍倒地死亡 屍袋竟詭異晃動嚇壞所有人
    悚！過馬路獲禮讓 2少女致謝後沒幾步就遭別車撞飛
    2021/03/29 10:30

    悚！過馬路獲禮讓 2少女致謝後沒幾步就遭別車撞飛
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播