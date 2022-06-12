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    賭德州撲克欠150萬被押走 老媽英勇赴約報警抓人

    警方將陳等3人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將陳等3人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    2022/06/12 12:19

    〔記者王冠仁／台北報導〕23歲廖姓男子因為玩德州撲克，陸續積欠150萬元賭債但無力償還，賭場業者疑似委託23歲陳姓男子幫忙討債。陳與2名同夥設局將廖與其2名友人押走，要廖向家人討錢還債，廖母接獲訊息，佯裝赴約還錢並報警；陳發現廖母身上沒錢且警方已經介入調查，連忙將廖等人釋放，但警方仍循線將陳等3人逮捕送辦。

    警方調查，廖姓男子日前跟2名友人一起在台北市士林區某德州撲克賭場玩牌，最後欠了150萬元賭債，廖等人雙手一攤，表示沒錢還債，賭場業者疑似找上陳男幫忙討債。

    本月9日凌晨1時許，陳找來22歲張男與23歲李男一同幫忙討債，他們將廖與其2名友人以協調債務的名義，約到新北市三重區一家商務飯店，廖等人被強押上車後載往士林夜市一處民宅確認債務，陳隨即命令他向家人討錢還債，廖男傳訊息給母親。

    廖母接獲訊息後，一時之間也籌不出錢，但為了救出兒子，她依然前往約定的台北市承德路七段某處假裝要交付款項，並在當天下午4時許與陳碰面前報警。

    廖母與陳碰面後，被陳帶上車，但她隨即告知一時籌不出錢且已報警，陳擔心被警方盯上，將廖母載到洲美街一處餐廳外讓她下車。陳不久後也陸續將廖男與其2名友人在大業路附近釋放。

    警方獲報後調閱監視器畫面追查，根據將廖載走的轎車車籍資料，掌握陳等3人身分，在當晚10時許循線將嫌犯逮捕到案，被依妨害自由、恐嚇取財等罪嫌送辦。

    廖等人被載往士林夜市一處民宅確認債務。（記者王冠仁翻攝）

    廖等人被載往士林夜市一處民宅確認債務。（記者王冠仁翻攝）

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