捷運奧客不戴好口罩還大聲放音樂 下一秒被捷警隊壓制

林男把童軍椅放在車門旁，還大聲播放音樂。（記者王冠仁翻攝）

2022/06/12 10:49

〔記者王冠仁／台北報導〕林姓男子搭乘台北捷運時，不僅在進站時沒有將口罩戴好，他上車後還將童軍椅放在車門處附近，妨害其他乘客上下車，甚至還拿隨身音響大聲播放音樂，失序行為嚴重。站務人員勸阻無效於是通報捷運警察隊到場，員警見他失序，當場壓制他進行保護管束，他沒戴口罩的部分也將函請為生機關裁罰。

警方調查，昨天晚上9時許，林姓男子從台北捷運市政府站進站時，就沒有把口罩戴好，在捷運閘門旁的防疫人員見狀上前勸導，但他不聽勸，逕自上車。防疫人員於是通報忠孝敦化站長、保全與忠孝復興副段長上車勸導，但他依然故我，站務人員只好通報捷運警察隊。

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捷運警察隊第一、三、四分隊線上同仁前往上車攔截，第一分隊員警劉吳德、邱翔義在台北站上車後，見到林男坐在童軍椅上，但童軍椅擺在車門附近，明顯妨害其他旅客進出。林的口罩僅遮住嘴巴，未完整覆蓋口鼻，且以音響大聲播放音樂，失序行為情節嚴重。

站務人員告訴警方，林已違反大眾捷運法，將拒絕運送，邱、劉2員立即請他下車，但他不願配合，還不斷向警方咆哮，員警隨即於西門站強行將他帶下車；員警見他強烈反抗，立即實施壓制並依警察職權行使法實施保護管束。

警方說，直到林情緒穩定後才讓他離去，不過他口罩未完整佩戴部份，將由捷運公司依傳染病防制法，函送主管機關裁罰。

捷運警察隊呼籲，搭乘捷運時應遵守相關規定，如有違規、違法之情事，捷警必當嚴正執法；另在疫情警戒期間，民眾搭乘捷運務必配合市府防疫政策確實戴好口罩，不聽勸導者會依傳染病防治法相關規定開罰3000元至1.5萬元，乘客如遇未戴口罩乘客，請先按下門邊紅色緊急按鈕通知站務人員及警方到場處理，不遵守規定者將依法究辦。

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