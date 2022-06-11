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    男持酒瓶、菜刀狂擊「壽星」 法官認其殺意甚堅判5年6月

    男持酒瓶、菜刀狂擊「壽星」辯稱傷害而已，桃園地院法官認其殺意甚堅重判5年6月。（記者鄭淑婷攝）

    男持酒瓶、菜刀狂擊「壽星」辯稱傷害而已，桃園地院法官認其殺意甚堅重判5年6月。（記者鄭淑婷攝）

    2022/06/11 18:06

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市曾姓男子因生日受邀餐敘，同桌的趙姓男子酒後突持酒瓶攻擊曾男頭部，曾男下意識以雙手阻擋，趙男再持菜刀逞凶，所幸曾男閃躲保住一命，趙男否認有殺人意圖且曾男傷勢集中手部，並非身體要害部位，最多只是傷害而已，桃園地院法官從趙男攻擊過程及現場證人證述，認為趙男接連持酒瓶、菜刀攻擊曾男，即使曾男頭破血流、眾人阻止仍未不罷手，顯見殺意甚堅，依殺人未遂罪重判趙男5年6月徒刑。

    去年8月14日深夜，曾、趙2人受張姓友人邀約，到桃園市八德區快炒店餐敘，並為隔天生日的曾男慶生，席間趙男與曾男發生口角，拿起酒瓶就朝曾男頭部重擊多下，曾男受傷後下意識以手部阻擋，趙男又跑進廚房拿了菜刀揮砍，所幸曾男閃躲、趁亂離去才保住一命，警方獲報趕抵將行兇的趙男扭送警局。

    趙男矢口否認有殺人未遂犯行，辯稱當天是要幫曾男慶生，後來他喝得太醉了，發生什麼事已經記不得，但他沒有要殺曾男的意思，至多只是傷害犯意。

    曾男控訴，餐敘過程拒絕趙男請吃檳榔，之後酒喝到一半，趙男就用酒瓶砸他的頭，他用手去阻擋，旁人也幫忙制止，趙男沒有停止，還跑去拿菜刀，還好他跑走沒被砍到。

    法官從趙男攻擊過程及現場證人證述，認為趙男接連持酒瓶、菜刀攻擊曾男，即使曾男頭破血流、眾人阻止仍不罷手，顯見趙男殺意甚堅，而曾男傷勢集中於手部，是為了阻擋趙男攻擊，不能據此認定趙男僅涉犯傷害罪，犯案當下亦未受酒精影響，依殺人未遂罪重判他5年6月徒刑。

    此外，趙男於警方抵達時，對員警叫囂、推擠，妨害公務罪部分另被判拘役40日，可上訴。

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