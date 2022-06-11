日月潭台21線下坡重機自摔 騎士頭部重創亡

日月潭台21線往魚池鄉市區的下坡路段，發生重機騎士自摔身亡，警方後續將辦理會勘，以維護交通安全。（民眾提供）

2022/06/11 16:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台21線日月潭往魚池鄉市區方向，昨（10日）下午1名重機騎士騎車不慎摔進水溝，還撞到電桿，導致頭部重創身亡，警方初判並無外力介入，恐是自摔釀禍，後續也將會勘，以維護交通安全；魚池鄉長劉啟帆說，該路段路幅寬闊，還是下坡彎道，呼籲用路人小心駕駛與控管車速，警方也應加強巡邏攔查，降低事故發生。

消防人員表示，到場救護時重機騎士已無生命跡象，尤其頭部重創破裂，恐是致命傷，由於明顯死亡，最後並未送醫急救，便交由警方接手處理。

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警方指出，昨下午並未下雨，重機騎士與同行友人騎車行經下坡路段時，卻騎進路旁水溝，並一路撞到邊溝與電桿，導致傷重身亡，初判是自撞事故，並無外力因素，惟肇因是路況不熟或操作不慎，甚或車速過快，還要進一步調查。

劉啟帆表示，該路段過去也常發生車禍，由於位處下坡，還是彎道，即便彎道幅度並不大，但因路幅寬闊，在地人騎車若不注意，車速容易過快，要是外地人不熟悉路況，加上下坡反應不及，就容易發生意外，呼籲行經下坡段應小心並注意速度，警方也要加強巡邏攔查，避免事故發生。

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