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    嘉義男子喝酒買春遭拒大吵 警察來了、經營者GG了

    劉姓男子媒介女子性交易，在網路論壇上刊登廣告。（記者林宜樟翻攝論壇）

    劉姓男子媒介女子性交易，在網路論壇上刊登廣告。（記者林宜樟翻攝論壇）

    2022/06/11 15:51

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市劉姓男子2021年8月起，容留陳姓女子在他租的套房內，透過在網路「捷克論壇」上刊登廣告，媒介性交易，但去年9月初，曾姓男客凌晨喝酒後前往買春，陳女拒絕與酒醉客人交易，曾男不滿大吵，警方獲報後前往處理，並將劉男法辦，嘉義地方法院審理後，依妨害風化等罪判劉男有期徒刑2個月，得易科罰金。

    劉姓男子2021年8月開始容留陳女在套房內從事性交易，每節50分鐘，收費3500元，劉男抽成2000元。劉男在「捷克論壇」上刊登「指油壓，每次3500元及LINE帳號」廣告，曾姓男客看了論壇廣告後，用LINE聯繫劉男，劉男再媒介前往套房與陳女性交易。

    曾姓男客於2021年9月1日凌晨1點多，前往套房買春，但陳女發現曾男酒醉，拒絕與酒醉客人性交，2人發生激烈大吵，警方獲報後前往處理。

    法院審理認為，劉男容留女子為性交易，扭曲社會價值觀，並助長色情氾濫，敗壞社會善良風氣，行為實不足取；考量被告犯後坦承犯行，態度尚可，並無施用暴力脅迫，其職業為送貨員、高職畢業、平常與母親同住、無子女，依圖利容留性交等罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金，犯罪所得4000元沒收。

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