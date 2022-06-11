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    跟騷法上路新北首例 癡漢傳露鳥照又恐嚇被送辦

    蔡姓男子透過臉書等社群軟體，傳生殖器照片給被害女子，還恐嚇她：「下次見面要搧妳巴掌！」新北市警局汐止警分局昨天拘提他到案，將蔡依涉犯跟蹤騷擾防制法、恐嚇及散佈猥褻物法等罪移送法辦。（記者林嘉東翻攝）

    蔡姓男子透過臉書等社群軟體，傳生殖器照片給被害女子，還恐嚇她：「下次見面要搧妳巴掌！」新北市警局汐止警分局昨天拘提他到案，將蔡依涉犯跟蹤騷擾防制法、恐嚇及散佈猥褻物法等罪移送法辦。（記者林嘉東翻攝）

    2022/06/11 13:33

    〔記者林嘉東／新北報導〕「跟蹤騷擾防制法」本月1日上路。蔡姓男子半年前透過臉書等社群軟體，傳生殖器照片給被害女子，還恐嚇她：「下次見面要搧妳巴掌！」新北市警局汐止警分局昨天拘提他到案，將蔡依涉犯跟蹤騷擾防制法、恐嚇及散佈猥褻物法等罪移送法辦。這也是新北市首位因違反跟騷法遭拘提移送的案例。

    警方調查，43歲蔡姓男子從去年底，在臉書、IG社群軟體發現小芬（化名）照片後，開始幻想自己是她男友，不斷傳騷擾訊息給小芬。

    小芬控訴，蔡男給她男子生殖器照片，還傳：「我要妳把帳算清楚」、「下次見面要搧妳巴掌」等恐嚇文字給她。

    警方調查，今年6月1日跟蹤騷擾防制法上路後，蔡仍多次傳恐嚇文字，繼續騷擾小芬，但2人不僅不認識，也未曾謀面。

    警方查出，蔡男騷擾小芬長達半年餘，已使小芬心生畏懼，影響她的日常生活，經蒐證後，向新北地檢署聲請搜索票，搜索蔡男位於新北市土城區住處，查扣他的手機、行動硬碟、電腦主機等相關證物，並當面開立告誡書給蔡嫌。

    警訊後，將蔡男依涉犯跟蹤騷擾防制法、恐嚇及散佈猥褻物法等罪嫌移送檢方偵辦。

    汐止派出所長林建中呼籲，市民若遇到陌生人跟蹤騷擾，應立即報警處理，警方可依據相關證據啟動刑案偵查、書面告誡機制、協助向法院聲請保護令及預防性羈押等保護機制。

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