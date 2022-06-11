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    高雄市製茶業職業工會理事長侵吞勞保費 4個月A走241萬

    高市製茶業職業工會理事長侵吞會員勞保費大賺241萬，被法官依業務侵占罪判刑1年8月。示意圖。（資料照）

    高市製茶業職業工會理事長侵吞會員勞保費大賺241萬，被法官依業務侵占罪判刑1年8月。示意圖。（資料照）

    2022/06/11 10:53

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕前年5月，加入高雄市製茶業職業工會的劉姓女子被勞保局通知，已欠繳4個月勞保費，劉女一查發現，她把勞保費交給高雄市製茶業職業工會，工會卻沒有幫她繳納，檢舉後，檢方查出工會張姓理事長竟侵吞會員勞保費長達4個月，金額高達241萬元，高雄地院依業務侵占罪判他徒刑1年8月。

    根據《勞工保險條例》規定，「無一定雇主」或者是「自營作業」，可以在職業工會加保延續勞保年資，但除了自己負擔勞保費60%外，還需要繳交入會（工會）費、經常會費（年費或月費）、保證金、互助金等相關費用。

    劉姓女子加入高雄市製茶業職業工會後，由工會代她繳納勞保費，前年5月，她接到勞保局催繳通知，指她積欠4個月的勞保費未繳，劉女不解，自己明明有把錢交給工會，但工會卻沒幫她繳錢，經查詢後，她發現自己的勞保費竟被張姓理事長侵吞，於是憤而檢舉。

    檢方偵查時發現，張姓理事長收到會員勞保費後，應於隔日就要存入專用帳戶，並在次月底前向勞保局繳納會員保費，但張男從前年1月起，收錢沒辦事，侵吞會員勞保費長達4個月，金額高達241萬餘元。

    張男到案時坦承沒有幫會員繳保費，但辯稱工會運作入不敷出，才將勞保費挪為他用，錢不是進他口袋；高雄地院審理時，法官認為他侵害會員權益，且案發後迄今分文未還，因此依4次業務侵占罪各判3次10月和7月徒刑，合併執行1年8月，可上訴。

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