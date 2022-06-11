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    首頁　>　社會

    阿里山部落騎士遭怪手輾到腳 轉送嘉義市醫院急救

    阿里山鄉樂野村日野賀部落產業道路擋土牆工程發生怪手輾傷騎士左腳意外。（記者蔡宗勳翻攝）

    阿里山鄉樂野村日野賀部落產業道路擋土牆工程發生怪手輾傷騎士左腳意外。（記者蔡宗勳翻攝）

    2022/06/11 15:52

    首次上稿：10:52
    更新時間：15:52

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉日野賀部落今天上午驚傳怪手作業時，輾到一旁人的腳致組織外露，現場民眾緊急先將傷者送至石棹醫療站，阿里山消防分隊救護車接獲通報前往醫療站載送傷者到嘉義市聖馬爾醫院急救。

    嘉義縣消防局勤務指揮中心是在今天上午8點59分接獲通報，指有位傷者送至石棹醫療站，因傷勢嚴重，醫療站只能做初步緊急處理，必須轉送下山急救，立即派遣阿里山消防分隊救護車前往救援，於9點50分載送傷者下山。

    警方則會同肇事怪手司機回到現場釐清事故。

    根據警方初步調查，陳姓怪手司機上午8點半在事故現場（樂野村日野賀部落產業道路）施作擋土牆工程時，因為會車閃到路旁，在後面的61歲武姓機車騎士也將機車緊靠路邊讓車，結果陳姓怪手司機會車後疑因視線死角，未注意到後方的武姓騎士，倒車時不慎輾過武姓騎士的左腳，致武某大面積受傷，陳某發現異狀立即停車救人，因狀況緊急，一面報案一面自行將人載至石棹醫療站，經清創包紮等處置後，由救護車送往聖馬爾醫院開刀治療。

    阿里山鄉樂野村日野賀部落產業道路擋土牆工程發生怪手輾壓騎士左腳意外。（記者蔡宗勳翻攝）

    阿里山鄉樂野村日野賀部落產業道路擋土牆工程發生怪手輾壓騎士左腳意外。（記者蔡宗勳翻攝）

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