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    不滿萬華角頭欺侮友人 揪眾連砸對方3家養生館

    涉嫌聚眾砸店的沈姓男子。（記者劉慶侯翻攝）

    涉嫌聚眾砸店的沈姓男子。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/06/11 18:03

    首次上稿：10:47
    更新時間：18:03

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區今（11）日清晨4時許，先後發生3家養生館遭約20名黑衣人砸店事件，警方目前已逮獲沈姓主嫌等12人到案；沈嫌供稱，是因為朋友被萬華角頭欺負，所以才會撂人到對方圍事的據點砸店。警方現仍循線追緝其他涉案人等。

    警方調查，42歲沈姓男子11日清晨4時許，找了同夥約20餘人，分別開9輛轎車，在30分鐘內陸續前往萬華西昌街、萬大路以及艋舺大道砸毀3家養生館，當時眾嫌將整條馬路停滿車子，立刻下車砸店後逃逸。

    由於眾嫌犯只針對店家裝潢進行砸毀，並沒有明顯傷人意圖，但是在砸其中一家養生館時，因破損的物品碎裂四散，當下造成現場1名民眾受傷，經送醫後並沒有大礙。

    北市警萬華分局據報緊調派大批警網搜捕，兩個小時後在萬華區西園路一段循線查獲沈男到案，並陸續再逮獲11名涉嫌嫌犯，一併釐清涉案程度。

    警訊中，沈姓男子供稱，因為得知朋友被萬華角頭欺負，所以才會找人前往砸毀角頭圍事的3家養生館，警方目前將持續追查其他砸店共犯下落。

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