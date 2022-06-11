為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「歐印」退休金投資虛擬貨幣 公職退休婦人200萬險飛了

    高雄市公職退休婦人誤信投資理財詐騙老師，準備匯出200萬退休金，警到場勸阻。（讀者提供）

    高雄市公職退休婦人誤信投資理財詐騙老師，準備匯出200萬退休金，警到場勸阻。（讀者提供）

    2022/06/11 08:47

    〔記者蔡清華／高雄報導〕又見投資虛擬貨幣詐騙！高雄市公職退休婦人，誤信投資理財詐騙老師，準備將手上僅有的200萬退休金全部投入，所幸銀行行員機警及警方努力勸說，合力攔阻女子遭詐騙。

    67歲李女透過通訊軟體Line加入投資群組，成員中一名自稱老師者表示要協助李女投資加密貨幣，並指示李女匯款200萬元至對方指定帳戶，還指導其匯款時若遇銀行行員詢問，要告知：「匯款是要裝修家中費用」等語，否則無法獲得高利錢財」。

    6月9日李女依指示至銀行匯款，行員警覺有異而報警。鳳山分局忠孝派出所巡佐戴進成、警員王韻筑經到場了解，因行員查出該匯款帳戶疑似為人頭戶，員警遂詢問李女匯款用途究竟為何，婦人神情緊張、支吾其詞，最後才坦承是要投資虛擬貨幣，警方立即向李女說明，並告知該帳戶已遭165通報列為警示帳戶，李女才恍然大悟。

    李女說，本想在退下公職後，運用退休金好好投資，才險遭詐騙集團詐騙，並向警方表達謝意，警方亦不斷提醒各種反詐騙常識，李女表示慶幸警方及時趕到，阻止了一場鉅額損失，否則連老本都要被騙光。

    鳳山分局呼籲，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。

    200萬元匯款單已填妥。（讀者提供）

    200萬元匯款單已填妥。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    假「幣安」網站發釣魚簡訊 盜投資人帳號密碼買禮物卡
    2022/04/24 11:51

    假「幣安」網站發釣魚簡訊 盜投資人帳號密碼買禮物卡
    蘋果用戶提供驗證碼竟損失1900萬？資安專家揭網路詐騙新招
    2022/04/22 13:08

    蘋果用戶提供驗證碼竟損失1900萬？資安專家揭網路詐騙新招

    《綜藝大熱門》曝光：這個臀很可以！
    Whoscall示警 虛擬貨幣詐騙簡訊暴增
    2022/04/21 05:30

    Whoscall示警 虛擬貨幣詐騙簡訊暴增
    假造《自由時報》網頁 冒名投資加密貨幣 蔡宏圖提告
    2022/04/05 18:23

    假造《自由時報》網頁 冒名投資加密貨幣 蔡宏圖提告

    2022全球卓越建設獎桃園榮獲2金2銀
    警署掃蕩假投資詐騙專案 已搗破67不法集團、逮481人送辦
    2022/03/30 10:56

    警署掃蕩假投資詐騙專案 已搗破67不法集團、逮481人送辦
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播