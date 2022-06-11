「歐印」退休金投資虛擬貨幣 公職退休婦人200萬險飛了

高雄市公職退休婦人誤信投資理財詐騙老師，準備匯出200萬退休金，警到場勸阻。（讀者提供）

2022/06/11 08:47

〔記者蔡清華／高雄報導〕又見投資虛擬貨幣詐騙！高雄市公職退休婦人，誤信投資理財詐騙老師，準備將手上僅有的200萬退休金全部投入，所幸銀行行員機警及警方努力勸說，合力攔阻女子遭詐騙。

67歲李女透過通訊軟體Line加入投資群組，成員中一名自稱老師者表示要協助李女投資加密貨幣，並指示李女匯款200萬元至對方指定帳戶，還指導其匯款時若遇銀行行員詢問，要告知：「匯款是要裝修家中費用」等語，否則無法獲得高利錢財」。

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6月9日李女依指示至銀行匯款，行員警覺有異而報警。鳳山分局忠孝派出所巡佐戴進成、警員王韻筑經到場了解，因行員查出該匯款帳戶疑似為人頭戶，員警遂詢問李女匯款用途究竟為何，婦人神情緊張、支吾其詞，最後才坦承是要投資虛擬貨幣，警方立即向李女說明，並告知該帳戶已遭165通報列為警示帳戶，李女才恍然大悟。

李女說，本想在退下公職後，運用退休金好好投資，才險遭詐騙集團詐騙，並向警方表達謝意，警方亦不斷提醒各種反詐騙常識，李女表示慶幸警方及時趕到，阻止了一場鉅額損失，否則連老本都要被騙光。

鳳山分局呼籲，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。

200萬元匯款單已填妥。（讀者提供）

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