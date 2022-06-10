14歲單親少女欠繳健保費 執行署拜訪發現竟有9月大女兒

桃園分署關懷黃女，發現她還育有9個月大女嬰。（桃園分署提供）

2022/06/10 20:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕法務部行政執行署桃園分署發現，14歲黃姓少女單獨投保健保，卻無力繳納，積欠健保費，派員到家中訪視卻赫然發現，黃女仍在學，卻已育9個月女兒，生活困窘，桃園分署愛心社捐贈尿布、奶粉等物資，希望對她的生活帶來一點溫暖與幫助。

黃女父親不詳，母親生下她後就改嫁，她目前與外婆、阿姨同住。桃園分署說，黃女的母親長期因毒品進出監獄，未以眷保身分為她加保，以致於黃女就學期間就必須單獨加保，自行繳納健保費，卻無力繳納，滯欠健保費。

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黃女去年生下女嬰，女嬰的父親也是17歲的小爸爸，雖有工作貼補家用，但整個家庭的生活仍非常艱苦。

黃女外婆說，她們一家幾乎都靠黃女阿姨扶養，黃女的媽媽只有偶爾回來探望或拿一點錢回來，她自己年事已高、無法謀生。

對於桃園分署詢問是否需要轉介社福單位協助？黃女說，她與女兒已有市府社會局與勵馨基金會提供協助，也願意再接受家扶基金會的幫助，目前仍有尿布與奶粉需求，桃園分署愛心社送她1箱尿布與1罐奶粉，以及購買尿布奶粉贈送的小玩具，希望黃女感受到些許溫暖與幫助，後續對於弱勢義務人的協助也不會停歇。

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