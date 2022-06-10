宣戰選舉假訊息 調查局資安站首派秘書、17人異動

調查局開始部署全台各處站的年底查賄作業，今天傍晚公布17名站秘書職務異動名單；其中，專責偵辦假訊息的資安工作站，首次指派秘書一職，凸顯調查局將全力查辦假訊息介入年底選舉的決心。（資料照）

2022/06/10 20:41

〔記者錢利忠／台北報導〕九合一地方公職人員選舉將於今年11月26日舉行，被外界視為是2024年總統大選前哨戰，為避免中國等境外勢力介入選情，調查局開始部署全台各處站的年底查賄作業，今天傍晚公布17名站秘書職務異動名單；其中，專責偵辦假訊息的資安工作站，首次指派秘書一職，凸顯調查局將全力查辦假訊息介入年底選舉的決心。

資安工作站首次有指派秘書，上任者為台北市調查處中正調查站萬華組調查專員兼組長鄧思源，他於調查局資訊室歷練期間，曾代表調查局前往美國佛羅里達州奧蘭多市，參加由「國際電腦調查專家協會」所舉辦的鑑識電腦審查員訓練會議，此次派任資安站首任秘書，代表調查局高層看中他在資安專業上的實力，也象徵調查局將全力迎戰來自中國等境外勢力對台認知作戰的態度。

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另外，曾駐美國紐約法務祕書的潘淑文，也因表現良好，此次獲升遷派任南投縣調查站秘書。此外，北部地區機動工作站緝毒組調查專員兼組長陳勃旭，過去曾擔任過輔導員的他，曾參與偵辦觸控面板大廠前賴姓經理洩漏專利技術一案，敬業態度獲高層賞識，此次也獲調升北機站秘書。

以下為17名站秘書職務異動名單：

新北市調查處機動工作站肅防一組調查專員兼組長林鄭健調派宜蘭縣調查站秘書。

鑑識科學處調查專員陳孟宜調升基隆市調查站秘書。

新竹縣調查站肅防組調查專員兼組長林麗蘋調派新竹市調查站秘書。

新竹縣調查站溪北組調查專員兼組長莊宏偉調派新竹縣調查站秘書。

苗栗縣調查站海線組調查專員兼組長余奕佐調派苗栗縣調查站秘書。

國家安全維護處調查專員潘淑文調升南投縣調查站秘書。

彰化縣調查站肅貪組調查專員兼組長曾至宏調派彰化縣調查站秘書。

雲林縣調查站海線組調查專員兼組長許烱煌調派雲林縣調查站秘書。

新竹市調查站肅防組調查專員兼組長江明駿調派嘉義市調查站秘書。

通訊監察處調查專員吳宗憲調升嘉義縣調查站秘書。

高雄市調查處左楠調查站左楠組調查專員兼組長趙國峯調派屏東縣調查站秘書。

南部地區機動工作站肅防二組調查專員兼組長呂忠庭調派花蓮縣調查站秘書。

北部地區機動工作站緝毒組調查專員兼組長陳勃旭調派北部地區機動工作站秘書。

中部地區機動工作站肅防一組調查專員兼組長徐士茗調派中部地區機動工作站秘書。

台中市調查處豐原調查站山線組調查專員兼組長周宜巍調派南部地區機動工作站秘書。

國家安全維護工作站國安四組調查專員兼組長張億隆調派國家安全維護工作站秘書。

台北市調查處中正調查站萬華組調查專員兼組長鄧思源調派資安工作站秘書。

以上職務異動人員將於今年6月16日到職。

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