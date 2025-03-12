女子因賭場吸金案被判刑 告發調查員 檢方不起訴

自稱在投資賭場吸金案中遭設計、陷害入罪的女子翟自勵，到台南地檢署具狀告發南市調查處調查官詹孟訓涉吸金與湮滅證據等罪嫌。（記者王俊忠攝）

2025/03/12 12:10

更新時間：2025年3月12日（增補詹男獲不起訴後提出澄清及聲明）

〔記者王俊忠／台南報導〕一名綽號「發哥」的陳姓男子，涉打著投資澳門、新加坡等賭場名義，在台吸金6億多元逃亡海外遭通緝，參與投資600萬的女子翟自勵喊冤自己遭游姓女子利用發放下線投資人紅利與收款，變成共犯，一、二審都被判有罪刑。她控訴台南市調查處調查官詹孟訓也參與投資、吸金，並掩護游女、陷她入罪，不得不具狀到台南地檢署告發詹涉違反銀行法吸金與刑法湮滅證據等罪，詹男則聲明自己未曾參與吸金投資案。

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近日，台南市調查處調查官詹孟訓向本報回應指出，翟女編造不實的言論並透過新聞媒體傳播，藉由法律的告訴權利，對他提出控告及抹黑，不僅對他個人名譽造成嚴重傷害，更造成他本人在工作及生活中，受到他人不平等對待及歧視，對此聲明澄清事實。

翟女表示，因為今年2月中旬，她備妥資料到台南市調查處檢舉詹孟訓不法行為，南市調查處聲稱會調查，但如今已過了2個多月，南市調查處都未回覆她調查情形、連一句話都沒有，覺得會官官相護，才委請律師到南檢告發詹孟訓，要使詹的不法行徑公諸於世。

翟女說，8年前她結識「發哥」，發哥自稱在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP賭廳，看她照顧生病的媽媽與妹妹很辛苦，告訴她如投資賭場、每月有5％利潤。聽了之後心動先投資10萬元，果然次月開始領取每月5千元的分潤，當時擔任救國團南市某區團委會長的游姓女子（與翟女是認識友人關係）找她說也想投資，她就介紹游女給發哥認識。

據翟女瞭解，游女匯款給發哥投資，還幫忙招攬人、拉下線，找朋友投資，游為取信下線投資人，還找來友人、調查官詹孟訓作陪。翟女說，雖然詹男不會主動遊說參與投資，但每當游女對投資人聲稱「調查員都知道沒有問題，他調查局同事也有很多人參加」時，人在一旁的詹男也從未反駁。

翟女指出，投資損失50萬的何男在法庭證稱是游女多次到他家遊說他投資，且經游女介紹認識詹孟訓，游與詹兩人常邀約投資人吃飯，席間大家談論投資案時，詹孟訓也都在場，除了何男之外，還有吳男等人都是由游女大力招攬加入投資。也有投資者在法庭證稱是游女帶他與詹男到澳門參觀，游女說投資後每月可獲利3％、並稱詹男也有加入投資，足證游女、詹男與發哥有吸金的犯意連絡及行為。

但從2016年1月底之後，大家都沒再拿到分紅，發哥也失蹤，投資人相互連絡後、認為游女與發哥應是同夥，找上調查官詹孟訓舉發游女。翟女指出，詹雖有立案並為受害人做受害檢舉筆錄，但她之後每次要到檢調單位或法院開庭時，詹都會聯絡她、提前私下到她家，要她在這案子不要扯到游女，還勸她承認且承認就會沒事，否則會被當成共謀，她就相信詹男並且按照詹的指示應訊，不料卻被檢察官起訴，一、二審也都被判有罪刑，目前上訴三審中。

翟女痛批，後來在一審法院開庭時，她才得知受害人報案筆錄變成檢舉筆錄，她被認定是吸金案的共犯，但游女與詹男卻都沒有事，才會憤而提出相關事證向調查局舉發詹涉吸金、掩護游及湮滅證據；也擔心調查局「自己人查自己人」，真相會石沉大海，只好再向檢方狀告詹孟訓。

對於翟女指控，台南市調查處說明，本件翟女所涉違反銀行法案，是調查局於2015年間受理民眾匿名檢舉後，發交台南市調查處調查，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，由檢察官提起公訴後，歷經一、二審法院審理，一、二審都判翟女有罪刑。翟女則說，此案仍上訴三審中，尚未判決確定。

至於翟女於今（2022）年2月中旬，向台南市調查處提出檢舉、單方面指稱該處同仁詹孟訓設局辦案、陷人入罪一事，調查局已指派督察進行行政調查，目前還在查處中，南市調查處說，並非對此案不聞不問，而是調查局督察還在調查中，如完成調查報告，會告知翟女；另翟女於近日赴台南地檢署對南市調查處詹姓同仁提出告訴，調查局尊重其訴訟權利。

針對自己被捲入此案，詹孟訓提出嚴正聲明：

1、他並未參加陳姓男子澳門吸金投資案，也未曾和參與投資案的投資人前往澳門旅遊接受招待。

2、他不曾為該吸金投資案推介任何人參加，也未曾對該吸金投資案背書保證。

3、翟女以他本人、吳男、何男、蔡女、游女等人名義編造不實的言論或情況，並散布在新聞媒體中，上述人等皆在偵查庭中做出事實陳述，與翟女單方捏造內容不符合。

4、針對翟女挾怨報復對他提告1事，他已獲台南地檢署於2023年12月22日作出不起訴處分，並無翟女所說之事。

詹孟訓強調，要強烈呼籲相關人士停止散布不實假消息，並對他本人造成的名譽損害表示歉意，他將保留追究法律責任的權利，以維護個人合法權益。

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