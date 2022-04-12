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    桃市公寓頂樓加蓋失火 1男獲救嗆傷送醫

    桃園市桃園區愛一街內一處四層樓高的公寓頂樓加蓋，昨天深夜發生火警，烈焰直竄天際，燒紅了整個夜空，所幸火勢很快獲得控制，住四樓的六旬男子一度受困，救出後嗆傷送醫無大礙。（讀者提供）

    桃園市桃園區愛一街內一處四層樓高的公寓頂樓加蓋，昨天深夜發生火警，烈焰直竄天際，燒紅了整個夜空，所幸火勢很快獲得控制，住四樓的六旬男子一度受困，救出後嗆傷送醫無大礙。（讀者提供）

    2022/04/12 04:21

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市桃園區愛一街一棟四層樓公寓，昨天深夜近11點，頂樓加蓋的五樓突然冒出濃濃黑煙，熊熊火舌隨著風勢直竄天際，路過民眾發現趕緊報警，桃市消防局派出大批人車趕往現場，發現頂樓堆放的雜物全都付之一炬，一面布設水線一面疏散各樓層的住戶，其中五樓有名77歲翁姓男子一度受困，獲救時略有嗆傷送醫救治無大礙；所幸火勢在30分鐘內已經完全撲滅，而殘火處理直到今天凌晨1點48分終於完成，至於起火原因，仍待火調科人員進一步勘驗。

    消防局119勤指中心昨晚10點51分據報，桃園區愛一街內一處連棟式四層樓高公寓的頂樓加蓋，不斷冒出濃煙，由於位處人口密集處，立刻派出第一救災救護大隊桃園分隊13輛水箱車、各式救援車輛及2輛救護車與38名救災救護人員馳往，經一番救援，火勢在晚間11點19分獲得控制，3分鐘後完全撲滅。

    消防局指出，發生火警的建築是處地上四層鋼筋混凝土建築，起火層的五樓則是鐵皮加蓋並鋪設石棉瓦屋頂的建築物，由於起火點位於住家倉庫內，堆放的眾多民生用品全部付之一炬，以致火勢一發不可收拾，燒毀近8坪大小的空間，救難人員趕抵後，緊急疏散一至四樓住戶，同時也將五樓受困的77歲翁姓男住戶救出送醫，所幸男子意識清楚僅遭到輕微嗆傷，性命無礙，起火原因仍待調查。

    桃園市桃園區愛一街內一處四層樓高的公寓頂樓加蓋，昨天深夜發生火警，烈焰直竄天際，燒紅了整個夜空，所幸火勢很快獲得控制，住四樓的六旬男子一度受困，救出後嗆傷送醫無大礙。（讀者提供）

    桃園市桃園區愛一街內一處四層樓高的公寓頂樓加蓋，昨天深夜發生火警，烈焰直竄天際，燒紅了整個夜空，所幸火勢很快獲得控制，住四樓的六旬男子一度受困，救出後嗆傷送醫無大礙。（讀者提供）

    桃園區愛一街內一處四層樓高的公寓頂樓加蓋，昨天深夜發生火警，烈焰直竄天際，燒紅了整個夜空，所幸火勢很快獲得控制。（讀者提供）

    桃園區愛一街內一處四層樓高的公寓頂樓加蓋，昨天深夜發生火警，烈焰直竄天際，燒紅了整個夜空，所幸火勢很快獲得控制。（讀者提供）

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