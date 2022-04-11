「護駕」搶轎移送彰檢 白狼乾女兒夫婿喊冤︰有請假檢方沒收到

吳金虎被移送彰化地檢署複訊，他喊冤表示，有跟檢方請假，可是檢方沒收到。（記者陳冠備攝）

2022/04/11 21:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕大甲媽9日晚遶境彰化，統促黨總裁「白狼」張安樂涉嫌率眾搶轎，彰化檢方已傳喚到案說明，而當時其乾女兒統促黨嬴政黨部主委李家葳與嬴政黨部榮譽主委夫婿吳金虎也涉嫌在旁「護駕」搶轎，甚至衝上前跟警方嗆聲，導致發生衝突，事後彰化地檢署傳喚2人於昨（10）日到案說明，但皆未到，彰化檢警方今下午在嘉義奉天宮前將2人逮捕，晚間8點半左右，李、吳2人分別移送彰化地檢署複訊，吳金虎喊冤說，他有請假，可是檢方沒收到！

根據了解，大甲媽鑾轎9日晚間通過「一級戰區」民生地下道後往彰化市三民路前進，張安樂與李家葳等一群人在前方等候接轎，不過該區域屬警方管制區，警方認為他們非在接轎名冊，也未完成造冊，所以不給接轎，李家葳一度衝上前呼叫大家「都過來」，準備衝破警方人牆，因此爆發大規模衝突，造成彰化警分局副分局長鐘振邦等3名員警受傷。

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事後警方逮補6名現行犯，檢方也開出傳票，要求李家葳、吳金虎於昨日應到案說明事發情形，不過至午夜截止，都未見2人到案，彰化檢方立刻開出拘票，警方持拘票到嘉義新港奉天宮前逮捕2人，隨後由彰化刑大偵訊。

晚間8點31分、50分李家葳、吳金虎分別移送彰化地檢署進行複訊，媒體問「為何傳喚不到？」吳金虎喊冤說，他有請假啊，可是不知道檢方有沒有收到？

檢方表示，李家葳、吳金虎與張安樂都被認定有妨害公務，涉嫌煽惑或教唆他人犯罪等罪嫌，檢方依事關情節重大分別發出不同日期傳票，李、吳2人因未於到案日期說明，所以依法開出拘票拘捕，警方訊後移交彰化地檢署複訊，此偵辦結果不會影響明日傳喚張安樂。

統促黨嬴政黨部主委李家葳，晚間移送彰化地檢署進行複訊，對於媒體詢問為何沒到案，皆保持沉默。（記者陳冠備攝）

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