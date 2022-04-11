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    首頁　>　社會

    院檢不同見解！直行車撞左轉車遭檢方起訴 法官判無罪

    何男開車直行於中正一路行經福德二路口，與對向車道違規左轉的蔡女所駕汽車追撞，蔡女指控他超速提告過失傷害，檢方將何起訴，但法官認為該路口禁止左右轉，逆轉判他無罪。（取自Google Map）

    何男開車直行於中正一路行經福德二路口，與對向車道違規左轉的蔡女所駕汽車追撞，蔡女指控他超速提告過失傷害，檢方將何起訴，但法官認為該路口禁止左右轉，逆轉判他無罪。（取自Google Map）

    2022/04/11 19:53

    〔記者黃良傑／高雄報導〕路權重要還是遵守速限重要？院檢出現見解不同！

    何姓男子開車直行於高雄市中正一路，行經福德二路口與對向車道、違規左轉的蔡姓女子所駕汽車追撞，蔡女和車內乘客受傷，蔡女提告過失傷害，何男筆錄供稱時速約5、60公里，傷者控何車速至少7、80公里，檢方將何起訴，但高雄地院法官認為該路口禁止左右轉，路權屬何男的，逆轉判他無罪，仍可上訴。

    判決書指出，前年4月間，何男駕駛汽車沿中正一路由東向西方向行駛，行經中正一路與福德二路口，與中正一路西向東欲左轉福德二路的蔡女相撞，造成蔡女與林姓乘客頭部腦震盪、挫傷等傷勢，她控告何男超速，估計至少7、80公里，何男表示當時時速約5、60公里，檢方最後以何未注意車前狀況，且有超速之嫌，將他依過失傷害罪起訴。

    高雄地院法官見解不同，依車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果：肇事主因為蔡女在禁止左右轉路段，未依標誌指示行駛，何男超速為肇事次因，但鑑定報告書僅記載「50至60公里」，並無科技數據驗證，法官認為不能僅依筆錄內容，就推定何有超速，路權原屬直行車輛，何況該路口禁止左右轉，因無其他證據可佐證被告超速，法官判何無罪，全案還可上訴。

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