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    白線突變紅線！車主遭開單怒批不合理 桃市府、警方回應了

    桃園市女車主把車子停在工地旁，白線變紅線。（翻攝臉書「爆怨公社」社團）

    桃園市女車主把車子停在工地旁，白線變紅線。（翻攝臉書「爆怨公社」社團）

    2022/04/11 17:26

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市1名女車主本月初將愛車停在中壢區新生路一處工地旁的白線內，但回原址移車時，卻發現原本車子停放的位置，白線被畫成紅線，還吃了1張逕行舉發單（俗稱白單），讓她直呼「這樣合理嗎？」對此，桃園市政府水務局表示，該路段正在進行中壢地區污水下水道系統管線工程，為順利施工，才會暫時將白線變更為紅線，之後就會恢復原狀；中壢警分局也說，執勤員警考量該標線劃設有疑慮，因此改以勸導，並未舉發和開紅單。

    有網友在臉書「爆怨公社」社團表示「想抱怨政府搶錢」，因為停車的時候明明是白線，要開車的時候竟然變紅線，現場沒有任何公告要施工，沒有打電話通知移車，就這樣變成違停，被開了1張違規停車單…這樣真的是合理的嗎？她的輪胎和鈑金也都被染到紅漆，是不是可以要求賠償呢？

    從網友分享的照片可見，車輛停放時，輪胎壓在白線上，導致地上紅線有兩塊仍是白線，其他網友笑翻留言：「這是什麼東西啦！」也聲援說，「車輪下白線就是最好證據」、「輪胎下還是白的。太搞笑了吧劃線的單位」、「這是什麼東西啦！」

    對此，水務局污水促參計畫工程科科長葉佳錦表示，近期新生路段正在施作中壢地區污水下水道系統管線工程，因施工需佔用車道，導致車道數減少或寬度縮減，又常有車輛停放該處，所以才向交通局申請臨時變更標線為紅線，禁止停車，確保工區周邊路段交通安全，以便工程順利施工，等到工程結束後就會恢復為白線，期間造成民眾不便，請民眾多見諒，也會請施工廠商向附近里長和居民多加宣導。

    中壢警分局興國派出所副所長李舜程也說，此案發生於4月1日上午9時許，派出所接獲民眾110報案檢舉，於新生路二段前有違停，經派員警前往了解，警方依據道路交通管理處罰條例照相並開立逕行舉發單，員警發現標線畫設有疑慮，故以勸導方式為主，並未舉發。

    女車主收到逕行舉發單。（記者李容萍翻攝）

    女車主收到逕行舉發單。（記者李容萍翻攝）

    警方接獲民眾檢舉新生路二段前有違停，警方依據道路交通管理處罰條例照相並開立逕行舉發單，因現場標線畫設有疑慮，並未舉發。（記者李容萍翻攝）

    警方接獲民眾檢舉新生路二段前有違停，警方依據道路交通管理處罰條例照相並開立逕行舉發單，因現場標線畫設有疑慮，並未舉發。（記者李容萍翻攝）

    警方接獲民眾檢舉新生路二段前有違停，警方依據道路交通管理處罰條例照相並開立逕行舉發單，因現場標線畫設有疑慮，並未舉發。（記者李容萍翻攝）

    警方接獲民眾檢舉新生路二段前有違停，警方依據道路交通管理處罰條例照相並開立逕行舉發單，因現場標線畫設有疑慮，並未舉發。（記者李容萍翻攝）

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