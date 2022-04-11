學會研究員批韓艦入我海域搜救是喪權辱國 海巡署：人道救援早有慣例

獅子山共和國籍動力推船「KYOTO 1」在台海遇險沈船，我海巡署執行搜救任務。（記者姚岳宏翻攝）

2022/04/11 11:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕獅子山共和國籍動力推船「KYOTO 1」，7日行經澎湖海域時疑似發生沈船事件，有6名南韓籍船員下落不明，我海巡署展開搜救後尋獲2具遺體，而南韓海洋警察廳也派出3000噸級警備艦，趕赴台灣海峽搜索失蹤人員，但中華戰略學會研究員張競卻批評此事是「喪權辱國」；海巡署立刻駁斥此說法，表示基於人道救援考量，同意韓方派遣「KCG-3012」及 「D-01」等兩艘救難艦船至我方海域共同實施搜救，全程均依照我國救援規劃執行，且早有慣例。

中華戰略學會研究員張競批評，台灣有足夠海域搜救量能，卻容許韓國艦艇進入台灣水域搜救，「如此門戶洞開讓他國艦艇如入無人之境，難道是我國自願放棄事涉主權之海域管轄權嗎？」、「假若今日在澎湖水道海域是大陸籍貨輪漂流或是水手遇難，對岸要派遣執法艦艇進入搜救，請問綠營政府高層會不會點頭放行呢？ 」

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海巡署指出，有關獅子山共和國籍「KYOTO 1」貨船遇險案件，海巡署署於4月7日6時25分接獲台北任務管制中心通報該船於澎湖烏崁漁港外0.7浬，發出406Mhz遇險訊號，即派艦應處。

同日16時47分，我國搜救中心接獲韓國搜救協調中心（RCC）申請，基於人道救援考量，同意韓方派遣「KCG-3012」及 「D-01」等兩艘救難艦船至我方海域共同實施搜救，全程均依照我國救援規劃執行。

至於張競質疑，中國搜救船遇同樣狀況是否也會放行？海巡署表示，依據兩岸人民關係條例中國船舶應經許可後始得進入，交通部航港局為遂行搜救任務，訂有「大陸船舶進入我方限制或禁止水域拖救遇險船舶申請作業程序」，中方如有救援遇險船舶實需，可向航政主管機關交通部航港局申請，經審核同意後，在不妨礙我方安全狀況下，進入我方限制或禁止水域共同實施搜救；今年我方亦曾同意中方派船進入我水域共同執行搜救作業計有2案。

海巡署強調，人道救援為普世價值，過往亦不乏有台日、台菲及兩岸等跨國共同搜救經驗，本案由我方整合韓國艦船能量實施搜救任務，除展現我國搜救實力外，亦展現我國在整合跨國能量落實人道救援之貢獻與決心。

我海巡嘉義艦拍攝屏東艦伴航韓國3012艦搜救畫面。（記者姚岳宏翻攝）

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