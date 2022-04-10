台中太平長龍路上週1死 今又傳1騎士摔邊坡送醫

一名陳姓騎士，今天中午行經太平長龍路4段時，不慎摔落邊坡受困送醫。（記者陳建志翻攝）

2022/04/10 17:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平長龍路上週又發生一起死亡車禍，警方從9日起進行為期1個月的交通大執法，今天沿線持續有員警進行攔檢、取締勤務，沒想到今天中午一名陳姓騎士（20歲）和友人出遊，返程騎乘重機經長龍路4段時，不慎從護欄間空隙摔落邊坡受困，民眾發現報警送醫，所幸僅全身擦挫傷沒有生命危險，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

連接台中太平和南投縣國姓鄉的太平長龍路，沿線近期頻頻發生重機車友自摔或自小客車過彎自撞邊坡事故，上週更有1名年輕重機騎士因過彎不慎摔落山溝，釀成死亡悲劇，為維護山區沿線居民及用路人安全，太平分局從9日起規劃為期1個月在假日或連續假期時段執行路檢、測速及巡邏等交通稽查勤務。

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員警今天持續在長龍路進行路檢、取締勤務，沒想到今天中午12點56分左右，一名陳姓騎士（20歲）和友人到頭汴山區出遊，結束聚會後獨自返程，行經長龍路4段約35K處，不知何故從路旁護欄間的空隙摔下邊坡受困，路過民眾看到趕緊報警，在警消協助下順利脫困送醫，全身多處擦挫傷，經檢測並無酒精反應。

太平分局警方表示，將調閱有無相關行車影像，以釐清事發經過，也呼籲用路人，山區道路蜿蜒，行車應注意速限及道路狀況，勿不當超車或超速，以維護交通安全。

太平長龍路上週傳出1名騎士自摔不治，警方進行交通大執法防治，今天中午又傳出一名騎士摔邊坡送醫。（記者陳建志翻攝）

一名陳姓騎士，今天中午行經太平長龍路4段時，不慎從護欄間空隙（紅圈處）摔落邊坡受困送醫。（記者陳建志翻攝）

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