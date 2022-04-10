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    養惡犬、鴿舍瞭望台把風 警仍搗職業賭場逮28人

    警方直搗賭窟，查獲負責人、賭客共28人。（圖由民眾提供）

    警方直搗賭窟，查獲負責人、賭客共28人。（圖由民眾提供）

    2022/04/10 08:59

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園分局9日凌晨破獲一處天九牌職業賭場，特別的是，該賭場養惡犬、有鴿舍瞭望台及監視器規避查緝，但魔高一尺、道高一丈，警方使出妙計，查獲陳姓負責人及賭客共28人，訊後依法處置。

    林園分局查訪發現，疑有職業賭場隱身在大寮區大寮段一處農舍，經連日蒐證屬實，向臺灣高雄地方法院聲請搜索票，9日凌晨4時對賭場發動突襲。

    警方指出，該賭場為避免遭取締，選定靠近郊區農田人煙罕至地方，進去要經過一大段產業道路，賭客出入均由交通車接送，賭場還養了3隻惡犬把風，且有鴿舍瞭望台，並於周遭裝設數支監視器，取締難度甚高。

    為了突破賭場層層把關，警方特地選在凌晨4時攻堅，當時把風人員警戒心降低，且不開車燈掩近賭窟，當惡犬發現狂吠，員警立即控制坐在外面把風的55歲莊男，衝進不到10坪大賭場時，26名忘情於賭桌的賭客們一臉愕然，除了逮捕58歲陳姓負責人及把風莊男，還查扣天九牌1副及賭資2萬2500元、抽頭金3300元等證物。

    警方發現其中一名女賭客相當眼熟，原來她是越南籍阮姓婦人，在大寮區經營有女侍的越南小吃部，她被帶進警局時不斷抱怨，疫情害她無法開店，待在家無聊才來賭博，沒想到因此被抓。

    警方訊後將陳男、莊男等2人依賭博罪嫌送辦，賭客26人則依社會秩序維護法裁處。

    警方在農舍查獲賭場。（圖由民眾提供）

    警方在農舍查獲賭場。（圖由民眾提供）

    賭場養惡犬把風。（圖由民眾提供）

    賭場養惡犬把風。（圖由民眾提供）

    賭場利用鴿舍當瞭望台。（圖由民眾提供）

    賭場利用鴿舍當瞭望台。（圖由民眾提供）

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