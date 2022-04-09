到摩鐵培養默契？人夫魔術師企圖硬上女助理 下場曝光

人夫魔術師將女助理載到摩鐵企圖硬上，被依強制性交未遂罪判1年5月，緩刑4年，應向公益團體提供100小時勞務。（情境照）

2022/04/09 23:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名已婚魔術師愛慕女助理已久，以「培養默契」為藉口，開車載對方到摩鐵，企圖霸王硬上弓，女助理飽受驚嚇仍冷靜錄音蒐證，動之以情澆熄魔術師慾火。法官考量雙方已和解，依強制性交未遂罪判魔術師1年5月，緩刑4年，可上訴。

判決指出，魔術師去年中以培養在表演場合的工作默契為由，約出女助理吃飯，卻又指稱公開場合不方便，將女助理載到汽車旅館，表達愛慕之意，但女助理只想維持工作夥伴關係，斷然拒絕，魔術師竟將她強壓在床上，不顧對方反抗，解開衣物親吻胸部。

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魔術師手機響起接聽，女助理趁隙躲到廁所，魔術師講完電話竟脫光衣服，跑到廁所企圖硬上。女助理飽受驚嚇，仍冷靜錄音蒐證，動之以情懇求他想想老婆、孩子，「萬一發生會後悔」，魔術師才停手。

全案審理時，魔術師均坦承不諱，和女助理證詞大致相符，並有相關對話、女子求助身心就診紀錄，以及女子在汽旅內自行錄音等證據。法院審酌，人夫魔術師無前科，雙方事後和解，女子也同意給緩刑，審理後依強制性交未遂罪判他1年5月，緩刑4年，應向公益團體提供100小時勞務。

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