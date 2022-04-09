警噴光一罐辣椒水 制伏體重破百「肉熊」通緝犯

古姓通緝犯身高180，體重還破百，最後被一罐辣椒水制伏。（警方提供）

2022/04/09 22:47

〔記者王捷／台南報導〕體重破百的古姓通緝犯，因為在外島涉及強盜案警方一路追查他到高雄，但當時警察一看到他的身材有點卻步，因為現場兩位警員的體重加起來可能都沒比他重，起初古男試圖報假資料想躲過盤查，但被識破後與警方拉扯，當場有警察掛彩，後來警員掏出辣椒水，但突然「卡彈」，情急之下用力按了幾次，結果噴光整罐辣椒水，然而古男還是試圖反抗了一分多鐘，辣椒水才對他起作用，訊後警方將他逮捕歸案。

古男通緝知後，警方接到線報注意他一段時間，追蹤他高雄的落腳處在定點埋伏，結果他因為邊開車邊講電話，又講的很大聲，引起警方的注意，所以一路跟著他的車，想趁機逮捕他，古男下車後到了彩券行，等到他買完彩券才動手，不過他的身高超過180體重看起來也破百，讓現場的警員有點緊張，後來要查證他的身分時，古男故意報其他人的資料，想藉此逃過追緝。

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不過警方握有古男之前犯案的檔案照，且古男報出的假資料的證件照與本人有相當落差，在警察戳破古男的謊言後，古男突然與警方拉扯試圖逃跑，當時警員拿出辣椒水，但辣椒水突然噴不出來，壓了幾次之後，沒想到一次噴了整罐，但即使這樣也無法立刻制止古男。

後來古男又與警方拉扯了約一分鐘，辣椒水才發揮功效，倒地被警方壓制，訊後警方將他依法移送。

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