狼師逃亡2個半月 為何人本喊加油就逮到人？警方這樣說

狼師張博勝利用職務之便猥褻女童，通緝落跑2個多月，直到昨天人本基金會喊話請警察加油，警方今天馬上就逮到狼師。（民眾提供）

2022/04/09 19:36

〔記者萬于甄、王捷／台南報導〕狼師張博勝因在國小任教期間猥褻30多名女童，經最高法院判處4年10個月徒刑定讞，但張博勝並未入監服刑，且在外逃亡2個半月仍未逮獲，人本教育基金會昨剛呼籲，「請台南警察加油」，南警今趕緊「亡羊補牢」，在台中逮獲狼師。

張博勝曾利用職務之便，親吻、撫摸女童下體，20多年後被揭露，全案經台南高分院以加重強制猥褻罪，合併判4年10月徒刑，去年11月最高法院駁回上訴定讞，但張博勝並未如期入監服刑，彷彿人間蒸發。

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人本教育基金會昨才發聲，質疑張博勝再犯率高，但逃亡2個半月還抓不到人，令人遺憾，請台南警察加油；在被抨擊後，南警卻用不到28小時，就在台中將人逮獲。

警方提到，本案未符合法務部「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」之「特定刑事案件」規定，於是台南地檢署判決定讞後也未啟動「防逃機制」，且判決確定前，張嫌早已逃逸，不過在大數據分析清查下，隨即掌握行蹤，今趕緊將人逮捕歸案。

檢方則指出，台南曾有啟動防逃機制的案例，是之前一位貪污的前檢察官，當時檢警調派遣大量人力，24小時輪三班盯梢，整整一個月，直到前檢察官報到執刑，終審判20年定讞。

檢方認為，狼師張博勝在猥褻罪的判刑較輕，屬於一般發布通緝的流程，在一般發布通緝的狀況，也有註記案況給警察機關，警方應該要查看，也要能判斷通緝犯是否會對社會造成危害。

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