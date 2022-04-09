澎湖海域再發現1男浮屍 調查是否為失聯韓籍船員

獅子山共和國貨輪7日擱淺，6名韓國籍船員失聯。（澎湖海巡隊提供）

2022/04/09 13:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市鎖港里碼頭南側堤防，今日發現一具男性浮屍，經民眾報案後由澎湖縣政府消防局打撈上岸，目前正進行身分辨識，了解是否與擱淺澎湖海域的獅子山籍貨輪失聯6名船員有關，如果證實是，就已撈獲3具船員遺體。

澎湖縣政府消防局調查指出，上午11時51分受理澎南安檢所報案，指稱馬公市鎖港里碼頭南側堤防發現一具浮屍，請求消防局派員救援。消防局獲報後，立即派遣澎南分隊消防車與救護車輛及救生艇，共2車1艇5人前往救援，由分隊長黃勝宗負責現場指揮。

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獅子山籍共和國「KYOTO」貨輪4月7日上午6時25分發出遇險信號，位置在澎湖烏崁漁港外0.7海浬，經過澎湖海巡隊及空偵隊前往現場搜尋，只發現貨輪，船上6名韓籍船員全部失聯，9日上午11時25分10071巡防艇在澎湖裡正角東北方4海浬海面發現2具遺體，由身上的救生圈判斷是失聯船員。

今日澎湖海域再度在馬公市鎖港里碼頭南側堤防發現一具男性浮屍，其實距離「KYOTO」貨輪發出遇險信號不遠處，兩者間是否有關連？必須進一步查明辨別身分，若證實為失聯韓籍船員之一，尋獲遺體數就增加為3具，現由檢警接手進行身分辨識中，因涉及外籍人士，辨認手續較為繁複。

馬公鎖港南側防波堤發現男性浮屍，由消防局人員協助打撈上岸。（澎湖縣政府消防局提供）

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