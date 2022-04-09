為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高中生無照騎車撞死阿婆 法官因一理由判他免賠

    丁姓少年無照騎車撞死老婦，法官估算後認為家屬已領到200萬強制險保險金，超過丁少應賠的金額，判丁少不用再賠錢。（翻攝Google地圖）

    丁姓少年無照騎車撞死老婦，法官估算後認為家屬已領到200萬強制險保險金，超過丁少應賠的金額，判丁少不用再賠錢。（翻攝Google地圖）

    2022/04/09 11:59

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲丁姓高中生無照騎車，撞死正在過馬路的劉姓老婦，家屬提告求償408萬餘元，法官估算後，認為賠償金額應為252萬餘元，但因劉婦過馬路沒有注意左右來車，要負30%責任，換算下來，丁姓少年須賠176萬餘元，而劉婦家屬已領過200萬元的強制險，因此駁回家屬之訴。

    判決指出，17歲的丁姓少年向陳姓同學買車來騎，但機車是登記在陳姓少年姑姑的名下，加上貸款還沒還完，因此機車沒有過戶，但丁姓少年仍持續使用超過半年。

    2020年12月8日晚間10點半，丁姓少年騎車經過苓雅區河南路北往南方向，在河南路157巷口撞到正在過馬路的劉姓老婦，劉婦送醫後48天，因顱內出血腦損傷壞死及橈骨骨折併中度肺血脂肪栓塞死亡。

    丁姓少年因無駕駛執照駕車，導致過失致人於死罪，被法院判處徒刑8月，家屬另提民事求償，向丁姓少年索討408萬元的醫療、喪葬及精神慰撫金等。高雄地院審理時，丁姓少年坦承肇事，但認為雙方在這場事故都有肇責，不應該賠這麼多錢。

    法官經估算後，認為車禍賠償金額應為252萬餘元，但劉婦過馬路沒有注意左右來車，要負30%責任，換算下來，丁姓少年只須賠176萬餘元，而劉婦家屬已領過200萬元的強制險，因此駁回家屬之訴，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2人都無照！小貨車佔機慢車道買檳榔借廁所 騎士追撞亡
    2022/02/23 22:59

    2人都無照！小貨車佔機慢車道買檳榔借廁所 騎士追撞亡
    跨年悲歌！再8天18歲生日 高中生無照騎車自撞身亡
    2021/12/31 18:12

    跨年悲歌！再8天18歲生日 高中生無照騎車自撞身亡

    資深藝人曝：我靠這款瘦腰了！
    台中14歲少女騎車載男網友夜遊 自撞號誌桿身亡
    2021/04/16 18:36

    台中14歲少女騎車載男網友夜遊 自撞號誌桿身亡
    撞電桿又墜溝！69歲婦受傷還吃罰單…無照騎車
    2020/10/28 18:50

    撞電桿又墜溝！69歲婦受傷還吃罰單…無照騎車

    吳淡如推薦投資 男主持連喊：跟！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播