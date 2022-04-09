高中生無照騎車撞死阿婆 法官因一理由判他免賠

丁姓少年無照騎車撞死老婦，法官估算後認為家屬已領到200萬強制險保險金，超過丁少應賠的金額，判丁少不用再賠錢。（翻攝Google地圖）

2022/04/09 11:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲丁姓高中生無照騎車，撞死正在過馬路的劉姓老婦，家屬提告求償408萬餘元，法官估算後，認為賠償金額應為252萬餘元，但因劉婦過馬路沒有注意左右來車，要負30%責任，換算下來，丁姓少年須賠176萬餘元，而劉婦家屬已領過200萬元的強制險，因此駁回家屬之訴。

判決指出，17歲的丁姓少年向陳姓同學買車來騎，但機車是登記在陳姓少年姑姑的名下，加上貸款還沒還完，因此機車沒有過戶，但丁姓少年仍持續使用超過半年。

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2020年12月8日晚間10點半，丁姓少年騎車經過苓雅區河南路北往南方向，在河南路157巷口撞到正在過馬路的劉姓老婦，劉婦送醫後48天，因顱內出血腦損傷壞死及橈骨骨折併中度肺血脂肪栓塞死亡。

丁姓少年因無駕駛執照駕車，導致過失致人於死罪，被法院判處徒刑8月，家屬另提民事求償，向丁姓少年索討408萬元的醫療、喪葬及精神慰撫金等。高雄地院審理時，丁姓少年坦承肇事，但認為雙方在這場事故都有肇責，不應該賠這麼多錢。

法官經估算後，認為車禍賠償金額應為252萬餘元，但劉婦過馬路沒有注意左右來車，要負30%責任，換算下來，丁姓少年只須賠176萬餘元，而劉婦家屬已領過200萬元的強制險，因此駁回家屬之訴，可上訴。

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