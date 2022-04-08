猥褻女童狼師落跑2個月抓不到 人本：令人遺憾、請南警加油

狼師張博勝利用職務之便猥褻女童，通緝落跑2個多月警察抓不到，人本文教基金會提醒台南家長，要注意孩童安全。（記者王捷翻攝）

2022/04/08 21:29

〔記者王捷／台南報導〕狼師張博勝國小任教期間猥褻30多名女童，教電腦的張博勝以「健康教育」為由，拍攝、觸摸多名女童的私處，並強迫女童一起觀看他的「作品」，最高法院在去年11月判處4年多徒刑，但他未向南檢報到服刑，人本教育基金會南部辦公室主任張萍說，狼師長期拍攝女童裸照，未見警方起獲，且至今逃亡兩個半月還抓不到人，令人遺憾，請台南警察加油。南市警局回應，積極查緝中。

曾獲優良教師的張博勝，他利用職務之便，親吻、撫摸女童下體，還傳出要女童裸體跳體操，他則拿相機、錄影機記錄，但經過歷審調查，這些影像沒有被起獲，而他一直潛伏在學校20多年，成為許多女童的噩夢，而他的惡行會曝光，要從3、4年人本教育基金會從接到一名被害者的投訴說起，結果發現被害者的人數像滾雪球一樣越來越多。

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在人本教育基金會的揭露下，揭開被學校隱匿20多年的狼師真面目，兩年前監察院調查後認為，被害者的人數高達三十多位，且認為學校隱匿不報，然而最終卻只有少數受害人願意出面提告，讓人本認為，隱藏得黑數可能更多，但張博勝從頭到尾都不認罪，只承認猥褻過一名女童十次，台南高分院以加重強制猥褻罪，合併判4年10月徒刑，去年11月最高法院駁回上訴定讞。

但是，張博勝在事件爆發後卻人間蒸發，也沒有如期到南檢報到服刑，有被害者家屬曾經到張的老家探訪，不過已經人去樓空相當氣憤，今年1月26日，南檢發布通緝，但至今張男已經逃亡了兩個半月，警方仍然抓不到人，聽在被害者家屬耳裡像在傷口上撒鹽，也造成家長恐慌。

人本教育基金會南部辦公室主任張萍說，張博勝的妻子在案發前還是台南國小的校長，在台南有地緣關係，也可能再接觸到孩童，重要的是，他可能潛伏在暗處對女童下手，許多被害人家屬也擔心自己的孩子上下學期間是否會遇到可怕的事，她明白通緝犯有很多，但張博勝再犯的可能很高，且通緝後還在外流竄，還會有多少小孩受害不得而知，請台南警方加油亡羊補牢，且慎重考慮提升緝捕張博勝的能量。

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