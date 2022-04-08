盜領客戶存款數千萬元逃跑 台銀蘇澳分行襄理抓到了

新北地檢署。（資料照）

2022/04/08 19:53

〔記者王定傳／新北市報導〕上月間，宜蘭縣台銀蘇澳分行驚傳張姓襄理涉嫌盜用客戶存款，總金額數千萬元，案發後不知去向。新北地檢署昨指揮新北刑大，拘提張嫌到案，訊後依違反銀行法及刑法詐欺取財等罪嫌，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，40多歲的張男2000年進入台銀蘇澳分行任職，長期擔任理專，3年前接任初級襄理職務，今年3月1日被調派羅東分行，但未如期報到造成曠職，台銀察覺有異，清查他的帳戶，全案才東窗事發。

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台銀在上月對媒體表示，目前得知盜領2000萬元，有2個存款戶受害，台銀已經賠償，客戶權益不受影響，張男因曠職且失聯，案發後，成立專案小組主動調查，並移請檢廉偵辦。

檢廉獲報後調查，張嫌利用執行業務機會，提供假基金投資、假保單取信被害人，或擅自變更、取得被害人的網路銀行帳戶密碼等方式，詐騙或盜領被害人的款項，並將之匯至其名下金融帳戶。

檢方調查，他再以其名下、黃姓前妻、呂姓女友等人的台灣銀行帳戶，小額匯款至被害人台灣銀行帳戶，且於受款人備註欄虛偽註記「基金配息」或「保單配息」等字樣，使被害人誤信確有投資、購買保險等情；從2013年1月起迄今，張嫌以上述方式，詐騙或盜領9位被害人客戶款項達數千萬元。

今年3月18日，新北檢黑金組檢察官李宗翰就曾指揮廉政署、新北刑大、重案組檢察事務官，至張男、黃姓前妻、呂姓女友、簡姓弟妹等人位於宜蘭縣羅東鎮、新北市樹林區、新北市板橋區6處住、居所執行搜索拘提，並經黃女友人同意搜索後扣得現金300餘萬元，另在呂女住處則扣得愛馬仕等名牌包及配件數10個。

因張姓襄理業已逃逸，該日拘提未獲，經檢警積極追緝，循線查悉張男藏匿在台北市士林區處所後，再昨由新北刑大員警持拘票及搜索票至該處執行，順利拘提張嫌到案，並扣得現金240餘萬元。

檢察官訊問完畢後，認張嫌犯銀行法「銀行職員特殊背信」、刑法「詐欺取財」等犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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