為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    檢察長遴選即將開跑 劍青檢改籲舉才公正透明

    法務部預計將於今年5月進行全國檢察長調動。由基層檢察官所組成的劍青檢改今聲明，籲請本屆檢審委員繼續秉持公正、透明的精神，審議優秀人選，為國舉才。（資料照）

    法務部預計將於今年5月進行全國檢察長調動。由基層檢察官所組成的劍青檢改今聲明，籲請本屆檢審委員繼續秉持公正、透明的精神，審議優秀人選，為國舉才。（資料照）

    2022/04/08 20:59

    〔記者錢利忠／台北報導〕高等檢察署檢察長邢泰釗獲總統蔡英文提名為新任檢察總長後，法務部預計將於今年5月進行全國檢察長調動，將有4至6名新人將派任檢察長；法務部指示相關單位提早規劃人事期程，以廣納各界意見。對此，由基層檢察官所組成的劍青檢改今聲明，籲請本屆檢審委員繼續秉持公正、透明的精神，審議優秀人選，為國舉才。

    劍青檢改今聲明指出，法務部今日下午發布「貫徹公正、公開、透明、無私及為國舉才 檢察長遴選即將啟動，相關期程公告周知」新聞稿，能夠循去年慣例，提前1個月辦理公告及缺額數，提供時間讓票選委員提早準備，誠屬佳事。接下來1個月，則是票選委員向全國徵求檢察長候選人名單及各界意見之期程，希本屆檢審委員繼續秉持公正透明精神，辦理報名、推薦及廣徵意見之程序，審議優秀人選，為國舉才。

    法務部指出，因應新任檢察總長人事案及台中高分檢、新北地檢署、高雄地檢署計有3位檢察長職期屆滿，桃園地檢署檢察長出缺，加上部長將一併考量其他尚未任滿的檢察長，過去表現是否稱職或衡酌是否調任其他司法行政職務1位，預估此次擬任檢察長的職缺數為4至6名。

    若邢泰釗順利經立法院行使同意權而接任檢察總長，高檢署檢察長一職與法務部相關單位主管職，繼任人選將依法報請行政院行使派免權，法務部將再函報行政院核定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    檢察總長卸任牽連檢察長調動 劍青檢改籲法務部提早作業
    2022/04/06 16:34

    檢察總長卸任牽連檢察長調動 劍青檢改籲法務部提早作業
    律師張靜遭搜索司改會聲援 劍青檢改籲勿違法要求法務部長施壓
    2022/03/23 19:16

    律師張靜遭搜索司改會聲援 劍青檢改籲勿違法要求法務部長施壓

    空氣清淨X環保節能 夏季空調唯一選擇
    檢察人事改革會議將討論「二審實缺」 劍青檢改：讓內鬥加劇
    2022/03/14 21:34

    檢察人事改革會議將討論「二審實缺」 劍青檢改：讓內鬥加劇
    司法界爆轉職潮 劍青檢改提解決方案
    2022/02/21 10:39

    司法界爆轉職潮 劍青檢改提解決方案

    防疫美食最佳首選 比薩隨叫隨到
    檢事官轉任檢察官3年後恐無人可報名 劍青檢改籲借鏡日本制度
    2021/08/17 16:40

    檢事官轉任檢察官3年後恐無人可報名 劍青檢改籲借鏡日本制度
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播