檢察長遴選即將開跑 劍青檢改籲舉才公正透明

法務部預計將於今年5月進行全國檢察長調動。由基層檢察官所組成的劍青檢改今聲明，籲請本屆檢審委員繼續秉持公正、透明的精神，審議優秀人選，為國舉才。（資料照）

2022/04/08 20:59

〔記者錢利忠／台北報導〕高等檢察署檢察長邢泰釗獲總統蔡英文提名為新任檢察總長後，法務部預計將於今年5月進行全國檢察長調動，將有4至6名新人將派任檢察長；法務部指示相關單位提早規劃人事期程，以廣納各界意見。對此，由基層檢察官所組成的劍青檢改今聲明，籲請本屆檢審委員繼續秉持公正、透明的精神，審議優秀人選，為國舉才。

劍青檢改今聲明指出，法務部今日下午發布「貫徹公正、公開、透明、無私及為國舉才 檢察長遴選即將啟動，相關期程公告周知」新聞稿，能夠循去年慣例，提前1個月辦理公告及缺額數，提供時間讓票選委員提早準備，誠屬佳事。接下來1個月，則是票選委員向全國徵求檢察長候選人名單及各界意見之期程，希本屆檢審委員繼續秉持公正透明精神，辦理報名、推薦及廣徵意見之程序，審議優秀人選，為國舉才。

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法務部指出，因應新任檢察總長人事案及台中高分檢、新北地檢署、高雄地檢署計有3位檢察長職期屆滿，桃園地檢署檢察長出缺，加上部長將一併考量其他尚未任滿的檢察長，過去表現是否稱職或衡酌是否調任其他司法行政職務1位，預估此次擬任檢察長的職缺數為4至6名。

若邢泰釗順利經立法院行使同意權而接任檢察總長，高檢署檢察長一職與法務部相關單位主管職，繼任人選將依法報請行政院行使派免權，法務部將再函報行政院核定。

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