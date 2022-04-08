獅子山籍貨輪澎湖擱淺6人失聯 澎湖海巡尋獲2遺體

澎湖海巡隊發現獅子山共和國擱淺貨輪，但6名韓國籍船員失聯。（澎湖海巡隊提供）

2022/04/08 16:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕獅子山籍共和國「KYOTO」貨輪4月7日在澎湖烏崁漁港外0.7浬發出遇險信號，海巡署艦隊分署立即派遣澎湖海巡隊線上巡邏艇火速救援，現場發現貨輪蹤影，但6名韓國船員失聯，現已在龍門裡正角東北方發現2具遺體，身分尚待辨識。

澎湖海巡隊調查指出，獅子山籍共和國「KYOTO」貨輪4月7日6時25分發出遇險信號，位置在澎湖烏崁漁港外0.7海浬，線上巡邏艇抵達現場後，發現「KYOTO」貨輪漂流，經以無線電聯繫未獲回應，研判K船可能無動力航行。另追查發現尚有1艘動力推船「KYOTO 1」失聯，船上有6名南韓籍船員，經通報國搜中心轉韓國搜救中心協助聯繫K輪船東，都無法聯繫上船上6名韓國籍船員，即啟動岸海空擴大搜救。

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海巡署7日協調交通部航港局調度拖船「瑞格輪」（Salvage Rigger）前往現場海域，並於今日上午6時27分於東吉嶼近岸1.2浬，順利登上「KYOTO」貨輪完成繫纜，目前正拖往高雄港，預訂今日晚間6時抵達。另外今日上午11時25分10071巡防艇，在澎湖裡正角東北方4海浬海面發現2具遺體。

根據了解，截至今（8）日中午12時止，現場海域由海巡署「屏東艦」、10038、10059、10071、10087等1艦4艇持續搜救，另調派空偵機3架次持續搜救中。

海巡署聯絡交通部航港局，派出拖船拖帶擱淺貨輪。（澎湖海巡隊提供）

澎湖海巡隊在海面上發現救生圈救生衣等物品，但未發現失聯船員。（澎湖海巡隊提供）

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