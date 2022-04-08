獅子山籍動力推船澎湖海域失聯 海巡搜救尋獲2具遺體

獅子山籍動力推船澎湖海域失聯，海巡全力搜救中。（記者邱俊福翻攝）

2022/04/08 13:56

〔記者邱俊福／台北報導〕獅子山共和國籍動力推船「KYOTO 1」昨天上午拖著「KYOTO」貨輪行經我國澎湖海域時，海巡署接獲該動力推船遇險訊號後，立即派員前往，卻發現僅有「KYOTO」貨輪，另艘「KYOTO 1」與其船上的6名南韓籍船員失聯，經派船艦全力搜救，今天上午11時25分許在附近海域發現2具遺體，將帶返馬公漁港進一步確認身分。

海巡署表示，昨日上午6時30分許，該船在澎湖烏崁漁港外0.7浬發出「406」海上遇險信號，海巡同時也接獲台北任務管制中心通報後，立即開設應變中心，指揮金馬澎分署派遣線上巡邏艇火速救援，第13巡防區亦同步成立前進指揮所。

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海巡經調派線上巡邏的海巡隊PP-10087艇前往查看，發現1艘「KYOTO」貨輪在海上漂流，經以無線電聯繫未獲回應，研判該船可能無動力航行。另追查發現尚有1艘動力推船「KYOTO 1」失聯，船上有6名南韓籍船員，經通報國搜中心轉韓國搜救中心協助聯繫K輪船東獲得回覆，均無法聯繫上船上6名韓國籍船員，即啟動岸海空擴大搜救。

由於「KYOTO 1」發出的「406」遇險訊號，不是誤觸，就是沈船，故海巡人員不排除是該船於沈船前發出的求救訊號，立即出動屏東艦與10038艇、10059艇、10071艇、10089艇等1艦4艇，以及3架次直升機，啟動岸海空擴大搜救。

昨日交通部航港局迅速調度拖船「瑞格輪」（Salvage Rigger）前往現場海域，在今日上午6時27分於東吉嶼近岸1.2浬，順利登上貨船「KYOTO」完成繫纜，目前正拖往高雄港，預訂今日晚間6時抵達。

海巡署表示，今日上午11時25分，10071艇於澎湖裡正角東北方4浬海面發現2具遺體，身分待辨識，刻正進行打撈作業，目前現場1艦4艇，另調派空偵機3架次持續搜救中。

獅子山籍動力推船澎湖海域失聯，海巡全力搜救中。（記者邱俊福翻攝）

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