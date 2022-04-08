化妝師醉後認錯人發生關係 酒醒崩潰「身上都是你的味道」

擔任多位知名女藝人化妝師到日本滑雪時醉酒，誤認男伴被性侵。示意圖（翻攝日本觀光局臉書粉專）

2022/04/08 11:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕擔任多位知名女藝人化妝師的小琪（化名），與曖昧對象吳男到日本滑雪時，喝醉被同行的某科大前籃球隊長龔男性侵，小琪還以為和自己發生關係的是吳男，隔天酒醒後氣他「射後不理」，結果吳男一臉懵懂，小琪追問後才發現自己被龔男性侵，高雄地院依乘機性交罪判徒刑4年，且須賠小雲40萬元。

判決指出， 2020年2月，小琪和吳男及一票友人到日本新瀉滑雪，投宿民宿時，一群人喝酒聊天，小琪一個人喝下半瓶清酒後酒醉，被吳男扶回房間睡覺；半夢半醒間，小琪發現有人進入她房間，躺上床從後方抱著她，小琪以為是吳男趁著她酒醉想對她亂來，趕緊撥掉他的手。

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但那雙手一直在她手上遊移，小琪因醉酒無力反抗，加上認為自己和吳男已經發展到牽手、親吻的暖昧程度，於是任由「吳男」恣意放縱情慾；「吳男」完事後還在她耳邊呢喃叫她小名，說自己必須先回房間，不然其他人早上會發現他不在房裡。

小琪一路睡到隔天上午10點才醒，醒來後，她問吳男「昨晚幹麻這樣」，吳男一臉懵懂，完全不清楚發生何事，小琪此時才驚覺不對勁，她想起昨晚吻她的人嘴唇很厚，而一行人中只有龔男嘴厚最厚，且民宿只有他們這群人投宿，沒有其他客人，她直覺自己被龔男性侵，於是叫吳男幫她找龔男到房間聊。

結果龔男入房後，小琪聞到自己身上殘留的味道和龔男身上的味道很像，而且龔男一直不敢正眼看她，小琪當場崩潰，吳男也氣得帶著小琪去日本當地警局報案。

高雄地院審理時，龔男坦承與小琪發生性行為，但辯稱他跟小琪做愛時，女生還叫他不要射在裡面，事後也提醒他床頭櫃有紙巾可以拿來擦拭，還要求他留下來陪伴，可見小琪當時意識清醒，是自願與他發生性行為。

但法官傳喚多位同行的友人出庭作證，他們都說知道小琪和吳男已是「友達以上、戀人未滿」的交往狀況，且小琪和龔男是去日本才剛認識，外校的龔男還是打籃球才跟他們一群人混熟，不相信小琪會主動和龔男發生性行為。

法官也認為，小琪近視超過600度，在未戴眼鏡、房間昏暗且泥醉的情況下，有可能誤把龔男當成吳男，因此認定龔男趁小琪酒醉無力反抗時對她性侵，依乘機性交罪判徒刑4年；小琪另提民事求償150萬，法官審酌她擔任多位知名女藝人化妝師，收入頗豐，而龔男從大學校隊畢業沒有選上職業籃球隊，目前在酒吧工作，依雙方財力和受侵害程度，判龔男應賠40萬元，可上訴。

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