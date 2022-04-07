誇張！彰縣這支測速桿 啟用5天狂抓794件超速

社頭鄉縣道141線員集路與崙饒路口這支固定式測速照相桿，短短5天狂抓794件，平均1天近160件。（圖由彰化縣警局交通隊提供）

2022/04/07 09:50

〔記者湯世名／彰化報導〕超誇張！彰化縣警局交通隊分別在福興鄉省道台17線臨海路與福正路口、社頭鄉縣道141線員集路與崙饒路口設立固定式測速照相桿，4月1日啟用開抓，短短5天兩支測速桿即狂抓887件超速，其中社頭鄉這支就高達794件，平均1天近160件，若以罰鍰最高金額計算，兩支測速桿共為國庫進帳210餘萬元。

彰化縣原共有64支固定式測速照相桿，其中29支裝有拍照主機，最近在福興鄉省道台17線臨海路與福正路口、社頭鄉縣道141線員集路與崙饒路口，各設立1支固定式測速照相桿，速限分別為70、50公里，於4月1日啟用。全縣測速桿增加到66支，其中31支裝有拍照主機。

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清明節連續假期，返鄉掃墓與出遊車潮大增，這兩支測速桿「業績」超好。福興鄉這支測速桿5天共抓93件，社頭鄉的測速桿更誇張，短短5天狂抓794件超速，平均1天近160件，數量驚人。兩支測速桿共取締887件違規超速，依道路交通管理處罰條例第40條處1200元以上2400元以下罰鍰。

彰化縣警局交通隊指出，福興鄉臨海路道路筆直，車流量大，經評估後在臨海路與福正路口處新設固定式測速照相桿，速限70公里，車速逾80公里即開罰；社頭鄉員集路則是去年曾發生一起死亡車禍，經評估後在員集路與崙饒路口設立固定式測速照相桿，速限50公里，車速逾60公里即開罰。這2支測速桿均為南北向拍照，4月1日啟用後，違規超速的用路人，都依道路交通管理處罰條例第40條處1200元以上2400元以下罰鍰。

交通隊統計，加上這2支新設的測速桿，目前全縣共有66支固定式測速照相桿，其中有31支裝置有拍照主機，其餘35支是「空包彈」，儘管如此，警方仍會不定期更換拍照主機位置，虛實難測，讓用路人不會因此心存僥倖。

交通隊長林世明強調，警方設置測速桿主要目的是讓用路人遵守行車速限，並非一味開罰，用路人行經易肇事路段務必減速慢行，按照速限行駛以避免車速過快發生危險。

社頭鄉縣道141線員集路與崙饒路口固定式測速照相桿，4月1日啟用，期間拍到1輛轎車時速高達116公里。（圖由彰化縣警局交通隊提供）

社頭鄉縣道141線員集路與崙饒路口固定式測速照相桿，4月1日啟用，期間拍到許多重型機車違規超速。（圖由彰化縣警局交通隊提供）

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