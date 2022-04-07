撫摸正妹實習女學生大腿 禮儀公司老闆判罪

禮儀公司老闆涉性騷擾實習女學生，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2022/04/07 06:55

〔記者鮑建信／高雄報導〕某禮儀公司老闆阿國（化名）開車載2名實習女同學外出，途中對坐在副駕駛座長相清秀的A女，伸狠爪撫摸大腿內側，被高雄高分院依違反性騷擾防治法，判處拘役50天定讞，如易科罰金，1000元折算1日。

判決書指出，被告阿國為高雄市1家禮儀公司負責人，與某用品社共同合作往生者案件，被害人A女則是某學校學生，並在該用品社實習。

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2020年9月30日下午4點多，阿國開車載A女和和她的李姓女同學，一同至高雄市前鎮區處理往生者案件，途經三民區時，阿國假借聊天機會，詢問坐在副駕駛座外表清秀的A女有無男朋友、理想對象等話，並以右手碰觸她頭部，甚至趁她不及抗拒之際，涉嫌伸手觸摸其左大腿內側數次。案經A女報請三民二分局移送高雄地檢署偵辦並起訴。

阿國應訊指稱，只用手摸A女的頭，說她很乖，並沒有摸大腿內側，否認犯行。

高雄地院開庭審理後，依違反性騷擾防治法判處阿國拘役50天，得易科罰金，他不服上訴高雄高分院，合議庭法官調查，阿國性騷擾舉動，除A女指證歷歷外，坐在後座的李姓同學也作證說，案發當時有看到阿國的手，去碰觸、撫摸A女的大腿，因此駁回上訴而確定。

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