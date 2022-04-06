9成2司法相驗屍體未解剖 法醫所導入CT查黑數

法醫所組長許倬憲表示，CT導入相驗，可在不解剖的情況下釐清死因。（記者吳政峰攝）

2022/04/06 20:57

〔記者吳政峰／台北報導〕衛政單位負責行政相驗自然死亡遺體，死因不明的遺體則交由檢察官進行司法相驗，但因傳統觀念使然，導致我國有高達9成2的司法相驗遺體未解剖，為了找出黑數，法務部法醫研究所今年將在台灣建置三部電腦斷層掃瞄機（CT），強化驗屍與精準度與效率。

只要是非自然死亡的案件，均須交由檢察官進行司法相驗，但因我國有死者為大、死留全屍的觀念，家屬多不希望解剖。法醫所組長許倬憲初估，我國司法相驗的解剖率只有8%，換言之，有92%的遺體未透過解剖釐清死因。

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許倬憲指出，有些遺體外表看起來沒有傷痕，但可能內部傷痕累累，若未透過解剖，不易判斷是否有外力介入，因此，法醫所2年多前即籌畫導入CT協助相驗，透過非侵入式的「虛擬解剖」，採取影像判讀方式釐清死因，盼能強化驗屍效率，也可藉此找出黑數。

許倬憲表示，日前試辦CT虛擬解剖後，有不少成功的案例，士林地檢署法醫相驗一位高齡長者不明原因死亡，由於遺體外觀無任何異狀，法醫建議解剖查明死因，但家屬堅決反對解剖，經過法醫所CT掃描，發現死者氣管有異物哽塞，地檢署法醫綜合現場調查及CT影像報告後，研判死因為哽咽窒息，而家屬在確認死因後即無意見。

又如某起新生兒猝死案，遺體外觀均無異狀，經CT掃描後發現死者大腿骨折，由於四肢並非一般常規解剖的部位，透過CT讓解剖法醫就該骨折部位採樣檢驗，雖本案後續發現周遭組織並無出血，判定該骨折為死後搬運時碰撞造成，與死因無關，但CT做為篩檢兒童虐待的價值仍值得高度肯定。

許倬憲強調，當CT篩驗認為具兒虐可能性後再續以解剖鑑定，如此慎重追查，便能避免遺漏重要的刑事案件，讓死者瞑目；也能透過非破壞性的CT檢查，減少不必要的解剖。

此外，在槍擊或刀砍等他殺案件，透過CT以3D影像重組，用科學的方式呈現槍擊或刀砍在人體內的路徑及所造成的組織傷害，再配合法醫解剖確認，協助檢察官更明確的判斷加害人是否具備殺人意圖，創傷的大小及路徑不僅可透過電腦測量使解剖鑑定更為精確，亦可在法庭上以電腦動畫模擬，讓未來的國民法官不用透過血腥照片，即可更為直觀的還原他殺案件的過程。

許倬憲統計，法醫所一年的法醫CT試辦期，共計CT掃描38案，包含各種死亡類型如疾病、槍擊、刀傷、車禍、窒息、6歲以下兒童等，由於遺體會有腐敗、解凍等死後變化，CT影像會與一般病人不同，法醫所除參考國外相關報告外，為確認CT具備引入司法程序的價值，在台大醫學院法醫學研究所協助下，結合法醫與影像專科跨領域合作，統計CT影像上重要發現共131項，再經法醫解剖比對確認相符達97.7%，顯示CT能正確協助相驗解剖探求死因。

法醫所所長侯寬仁表示，法醫所1998年即購入全國第一台法醫X光車，在社會矚目的重大槍擊死亡案件幾乎無役不與，在默默服役20年後，因不符合現行環保法規而必須汰換，在法務部支持下，法醫所於2019年購入更新型的X光車，不僅數位化影像更清晰，測量更精準，操作上更為輕巧便利，大幅提升法醫相驗解剖品質與效率。至於CT掃描機，今年將在台北、台中、高雄3市建置完畢，並提供鄰近縣市司法相驗使用。

法務部長蔡清祥指出，他是台灣第一位派至美國研究法醫制度的檢察官，也是我國「法醫師法」草案的擬具者，特別知道相驗的重要性，而他在當檢察官時，最常遇到死者家屬拒絕解剖遺體，增加死因判讀的困難度，而今導入CT後，透過現代化科技讓遺體免於解剖也可增加相驗正確性，解決了鑑定上的一些問題。

蔡清祥肯定彰化基督教醫院將CT儀器捐給法醫所，強化硬體設施，也盼法醫所繼續訓練並累積影像判讀人才，若成效斐然，未來還可擴大編制，納入鑑定機制，成為國家司法鑑識研究院，達到司改國是會議的目標。

法醫所所長侯寬仁指出，法醫所將於今年建置三組CT儀器。（記者吳政峰攝）

法醫所X光勘驗車，協助檢察官還原不少他殺案件過程。（記者吳政峰攝）

法務部長蔡清祥表示，法醫研究所未來可朝國家司法鑑識研究院發展。（記者吳政峰攝）

法醫所X光勘驗車內部。（記者錢利忠攝）

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