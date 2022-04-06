誣指亂停車還夾放狗男女紙條 她吃上公然侮辱罪

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/04/06 18:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹李姓女子不滿葉姓女子車輛擋住商家出入，竟在擋風玻璃上夾放「白色車主：你們這對狗男女...」等文字紙條，新竹地院審理認為李女此舉不僅侮辱葉女且公然為之，更讓葉女感到冤枉的是，車子是合法停在白線內，並沒有違停，新竹地院依公然侮辱罪判處李女拘役30天。

判決書指出，李女因不滿葉女停車位置，去年6月21日凌晨，公然將寫有「白色車主：你們這對狗男女...」等文字紙條朝上夾放在葉女車前擋風玻璃上，而公然侮辱車主葉女，足以貶損其名譽及社會評價。

請繼續往下閱讀...

李女矢口否認有何公然侮辱犯行，辯稱沒有要罵葉女，還說她自己也是受害者，現場整條路是商家，葉女將車停在該處，擋住大家出入，她還說自己不知道狗男女的意思。辯護律師說李女並無妨害葉女名譽的故意，狗男女等字當時遭雨刷夾住，一般人也看不到。

法官指出，紙條整體內容為「白色車主：你們這對狗男女，常日夜把車亂停在住戶大門口，擋住我們人車出入不方便，這裏不是你免費停車場，你們住在停車場附近，有錢買車無錢繳停車費，真小氣，有夠悲哀，車不開走，報警拖吊！」意在指摘使用該車的葉女隨意亂停車輛，李女以寫有「狗男女」一詞字條稱呼葉女，依社會通念，已達足以貶損他人人格、社會評價及尊嚴，為輕蔑他人、使人難堪之詞，顯屬侮辱之言詞。

李女也坦承，因為葉女都是趁凌晨別人睡覺的時候去停車，偷雞摸狗，所以大家都說葉女是狗男女，可見李女是因不滿葉女停車位置，主觀上已認其停車行為是偷雞摸狗，才會以「狗男女」指摘葉女，因此李女主觀上即明知「狗男女」一詞為負面評價，甚為明確。

再者，葉女說字條的字朝上，路人也可以看到，她打電話去詢問店家，老闆說早上開店時就看到紙條，也有看到内容，但沒有拿起來。葉女則堅稱自己是停在白線內，現場本來就可以停車。法官認為李女以該紙條夾放在葉女車上，該車停在路邊公共場所，應屬不特定多數人得以共見共聞之處，李女所為已達「公然」程度，亦可認定。

法官指出，李女不僅否認犯行，於準備程序及審理過程中不斷漫指葉女隨意停車、妨害他人進出，卻對採證照片中該車停放位置為白色邊線，並無違規停車一事刻意忽視，對於自身犯行避重就輕，毫無反省之意，迄未與被害人達成和解或取得諒解，最後依公然侮辱罪判處拘役30天，得易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法